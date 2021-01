Udenrigsministeriet hæver sikkerhedsniveauet i en ny rejsevejledning, hvor hele verden farves rød.

Det er et klogt træk efter regeringen har sovet lidt i timen, mener B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Han mener, at regeringen var for langsomme til at få lukket ned for Storbritannien og Sydafrika efter, at man havde fundet mutationer af coronavirus i de to lande, og at fredagens restriktioner er et tegn på, hvor alvorligt man tager situationen nu.

»Man er klar over, at man har sovet i timen tidligere, hvad angår mutationerne i Storbritannien og Sydafrika. Med de nye restriktioner prøver man at forhindre yderligere ubehagelige overraskelser i fremtiden. Man kan ikke stoppe smitten, men man kan forsinke den, og det er vigtigt lige nu, hvor man for alvor er begyndt at vaccinere,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T.

Mutationen fra Sydafrika har dog ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod ikke nået Danmark endnu, men det har mutationen i Storbritannien.

Alle med bopæl i udlandet vil som udgangspunkt blive nægtet indrejse i Danmark, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål og en negativ coronatest, der er maksimalt 24 timer gammel.

Der er dog tre undtagelser. Dem der bor i grænselandet, dem, der transporterer varer, og dem, der er i transit.

Danmark er det første land i norden til at fraråde alle rejser ud af landet, og Illeborg tror, at de andre lande kommer til at følge med.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) under dagens pressemøde.

»Jeg tror, at det her et vigtigt skridt på vejen mod at lukke ned for den nye mutation i Storbritannien. Hospitaler i London og Birmingham er ved fuld kapacitet, hvis ikke også over det. Så det ville ikke være en overraskelse, hvis andre lande fulgte trop, og gjorde det samme, da ingen lande ønsker en situation, som den der er i Storbritannien lige nu.«

Han tilføjer, at det med, at man skal have en negativ test senest 24 timer før afrejse, er noget, som vi vil se et godt stykke ind i fremtiden.

Hvis man alligevel tager til udlandet, opfordrer ministeriet til, at man søger professionel sikkerhedsrådgivning. Det fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside.