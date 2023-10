Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv quizzen og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvilket af datidens store riger trender på TikTok i disse dage? Romerriget

Osmanerriget

Mongolske kejserdømme Hvis din kæreste har en vane, der får dig til at stoppe og tænke en gang, hvad kaldes det så? Et beige flag

Et rødt flag

Et gult flag En helt bestemt type dinner er begyndt at trende på TikTok, men hvilken? Girl dinner

Private dinner

36.000 Hvad kaldes det, når en person gør en ellers harmløs ting, som du ikke bryder dig om? Et ick

Et slick

Et pick me move Hvor mange followers har Khabane Lame, som er den mest fulgte på TikTok? 162 millioner

152 millioner

167 millioner

