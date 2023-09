Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hvor er Ahmed Samsam statsborger? Danmark

Syrien

Tyrkiet Hvornår blev han anholdt i Spanien? 2017

2018

2020 Hvad blev han dømt for i Spanien? Hælervarer

Videregive statshemmeligheder

Tilslutte sig islamisk stat Hvem hævder han, og flere medier, at han har arbejdet for? FE (Forsvarets Efterretningstjeneste)

PET (Politiets Efterretningstjeneste)

Både FE og PET Hvad hed de to mænd, der besøgte Samsam i Enner Mark Fængsel, efter han blev flyttet fra Spanien til Danmark for at afsone? Mændene gav ham under besøget 10.000 kroner kontant Poul og Henrik

Jan og Jesper

Mads og Frederik

