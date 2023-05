»Hej B.T., hvad kan dette være?«

Sådan indleder en læser, Daniel Kokborg, en mail til B.T.

I e-mailen har han vedhæftet fotos, som han selv har taget af et mystisk objekt på morgenhimlen ved Haslev på Sjælland tidligt om morgenen, ved femtiden, den 9. maj.

B.T. har undersøgt sagen, og hos Forsvaret har man formentlig et svar til Daniel Kokborg. Det vender vi tilbage til.

»Jeg troede først, det var et fly, som var i problemer. Men det så ikke ud til at have vinger,« fortæller Daniel Kokborg til B.T.

»Min næste tanke var, at det kunne være en meteorit af en art, men det var for langt nede. Sidst tænkte jeg, at det måske var et missil, men vi er jo i Danmark,« forklarer han desuden.

»Det lignede mest et missil. Det var spidst og lidt mørkt med en røgsky bagved, men det lå tilsyneladende længere nede. Som et fly, der måske lige var lettet fra Roskilde,« siger Daniel Kokborg.

På et flytracking-website kunne Daniel Kokborg imidlertid ikke se nogen fly i nærheden på det tidspunkt.

De fotos, som du kan se i historien her, blev taget cirka kl. 05.07, fortæller Daniel Kokborg. Han havde først spottet objektet omkring kl. 04.50 og kunne observere, at det bevægede sig i sydlig retning.

»Jeg kunne ikke se det efter kl. 5.15, for jeg kørte i den modsatte retning på vej på arbejde,« siger Daniel Kokborg.

Foto: Daniel Kokborg Vis mere Foto: Daniel Kokborg

Men hvad i alverden er det, Daniel Kokborg har observeret tidligt tirsdag morgen? Det satte vi os for at undersøge i fire skridt.

Først skridt: Et opkald til DMI, som hurtigt kunne afvise, at der var tale om en form for vejrfænomen.

Andet skridt: Blev der fløjet med droner i området tirsdag morgen?

»Vi har nu undersøgt sagen, og der har i det nævnte område ikke været tilmeldt droneaktivitet af nogen form. Ligeledes har vi heller ikke modtaget indrapporteringer eller observationer fra piloter eller andre,« skriver Naviair i et mailsvar til B.T.

»Så vi kan desværre ikke hjælpe med en afklaring på, hvilket objekt der er tale om,« tilføjer man.

Tredje skridt. ufo-ekspert Ole J. Knudsen fra Aarhus Universitets Institut for Fysik og Astronomi bekræfter, at Daniel Kokborgs fotos er ægte. Og han har også et bud på, hvad det er, man kan se på billederne.

»Der er en antydning af en vinge på det billede, hvor træerne også er synlige. Den lange observationstid tyder på et fly, og det gør kondensstriben belyst af Solen nogle steder og i skygge på grund af skyer andre steder også,« forklarer Ole J. Knudsen.

Han mener, at 'knækket' i kondensstriben formentlig skyldes, at flyet har ændret højde, og at kondenssporet bliver trukket ud af forskellige vindretninger i forskellige højder.

»Jeg vil medgive, at det er en usædvanligt tæt kondensstribe, men mit bedste bud er stadig et fly,« forklarer Ole J. Knudsen.

»Hvis det for eksempel er et militærfly, kan man ikke altid gå ud fra, at det har transponderen tændt, og så kan man ikke finde det på tracking-hjemmesiderne,« konstaterer han desuden.

Fjerde skridt. Kan Forsvaret så bekræfte, at man fløj i området på det pågældende tidspunkt?

Foto: Daniel Kokborg Vis mere Foto: Daniel Kokborg

Hos Forsvaret oplyser man, at der 'ikke blev afviklet militær flyvning i området på det angivne tidspunkt'.

Man skyder også en anden mulig – omend umiddelbart usandsynlig – forklaring ned:

»Forsvaret har ikke registreret missiler i det pågældende område indenfor det angivne tidsrum.«

Men måske er der alligevel et svar på Daniel Kokborgs indledende spørgsmål. Det er i hvert fald nok det tætteste, vi kan komme det.

»Forsvaret har registreret civil flytrafik over Haslev kl. 05.10-05.20, der formodes at være det pågældende fly,« skriver Forsvaret således.

»Det bemærkes, at ikke al civil flytrafik kan ses på civile flytrackingtjenester,« tilføjer man med henvisning til, at Daniel Kokborg ikke selv havde kunnet finde noget civilt fartøj via et flytrackingwebsite.

Den forklaring accepterer Daniel Kokborg.

»Ja, hvis Forsvaret siger, at det er det, der er, så tænker jeg, at det nok er rigtigt. Det må være blevet ramt på en helt speciel måde af solens stråler lige på det tidspunkt,« siger han slutteligt.