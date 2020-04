Du må ikke slå dig ned på en bænk for at nyde udsigten, men du må gerne slå sig ned for at binde dine snørebånd.

Også selvom du bruger 20 minutter på at binde dem.

Det var i hvert fald den tid, det tog B.T.s journalist, der mandag var taget ud for at teste, hvordan opholdsforbuddet på Islands Brygge i København egentlig fungerer i praksis.

For mellem lov og praksis findes en stor gråzone, som vicepolitiinspektør i Københavns Politi Jesper Bangsgaard forsøger at forklare B.T.

B.T.s journalist på Islands Brygge, hvor fire politibiler passerede på den tid, det tog at binde snørebånd. Foto: Mathias Røn Poulsen

»Man kan ikke slå sig ned på en bænk og nyde udsigten. Et ophold skal være ganske kortvarigt – svarende til den tid, det tager at snøre sine sko,« fortæller vicepolitiinspektøren.

Kortvarigt kan man dog ikke kalde den tid, som B.T.s journalist brugte på at snøre sine sko mandag formiddag på både en bænk, en stenkant og i gruset, hvor patruljevogne passerede fire gange uden at fortrække en mine.

Dagen inden, søndag, havde politiet udstukket 20 bøder til folk, der gjorde ophold på Islands Brygge. Blandt andet til en mor, der satte sig ned på en bænk i tre minutter, mens hendes døtre cyklede rundt, skriver TV 2.

Selvom moren grædende fortalte betjentene, at hun ikke var klar over opholdsforbuddet, måtte hun stadig hoste op med 2500 kroner.

Thomas Jørner, der bor på Islands Brygge Foto: Mathias Røn Poulsen

Hvornår der skal skrives en bøde, er op til den enkelte betjents faglige vurdering, fortæller vicepolitiinspektør i Københavns Politi Jesper Bangsgaard til B.T.

Og da B.T. taler med betjentene på Islands Brygge, efter de er kørt forbi fire gange, mens journalisten tog ophold, bekræfter de, at de havde observeret snørebåndssituationen, men ønsker ikke at udtale sig til citat om, hvorfor de ikke udstak en bøde.

50-årige Thomas Jørner bor på Islands Brygge, og han mener, at det er absurd, at politiet giver en bøde til en mor, der sidder helt alene, når han netop har været vidne til vanvittige menneskemængder, som de ikke brugte samme ressourcer på.

»Jeg synes, man burde have løst det på en anden måde. Man skulle måske have stoppet de 200 mennesker, der festede og smed containere i vandet, frem for at lukke det hele ned for alle andre,« siger Brygge-beboeren Thomas Jørner.

B.T.s journalist på Islands Brygge, hvor fire politibiler passerede på den tid, det tog at binde snørebånd.

Ifølge ham er det helt ved siden af skiven, at politiet nu giver bøder til enkeltpersoner på den måde, når de ikke udgør en smitterisiko:

»Det er en meget stor kontrast, som ikke hænger sammen. Jeg synes også, jeg har lagt mærke til, at der ikke har været så meget politi i weekenden inden. Man kunne måske have brugt ressourcerne der på at dæmpe tingene, inden det eskalerede.«

Politiinspektør i Københavns Politi Paw Kaltoft er blevet forelagt B.T.s test af ophold på Islands Brygge og fastslår, at man bliver sigtet, hvis man overtræder opholdsforbuddet.

»Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det er klart, at hvis man tager ophold i 20 minutter, er vi ude i noget, der ligner overtrædelse, men det vil være op til den enkelte betjent at skønne, om der ligger en overtrædelse,« siger Paw Kaltoft.