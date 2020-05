B.T. bragte den 7. maj en artikel med overskriften:

‘Forsker frikendte hingstekåring i Herning: Nu ændrer hun forklaring efter afsløring af medlemskab i Dansk Varmblod’

B.T.s artikel byggede på en historie fra Avisen Danmark, hvor vi blandt andet citerede ledende overlæge Annette Haagerup på Hospitalsenheden Vests forskningscenter Nido for at frikende den store hestemesse i Herning for at være smittekilde til coronavirus i området.

Annette Haagerup sagde, at ‘det er ikke sandsynligt’, men hun tog samtidig et forbehold for at afvise det helt.

B.T. medgiver, at hun derfor ikke har ændret forklaring. Haagerup oplyser, at hun var medlem af Dansk Varmblod til udgangen af 2019, og at det medlemskab ikke har haft nogen indflydelse på hendes forskning i 2020.