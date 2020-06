»Say his name - George Floyd! Say his name - George Floyd!« rungede det ud i Københavns gader søndag eftermiddag.

15.000 mennesker var mødt op foran den amerikanske ambassade på Østerbro for at vandre sammen mod Christiansborg Slotsplads.

B.T. gik turen sammen med demonstranterne og talte med flere, som du kan møde her i artiklen.

Søndagens demonstration var den anden af slagsen i København, og det sker som reaktion på, at den 46-årige sorte amerikaner George Floyd for to uger siden døde under en brutal anholdelse i Minneapolis, USA.

'I can't breathe' hed demonstrationen i København, som altså var den sætning, George Floyd nåede at sige 16 gange i de otte minutter, hvor en betjent sad med knæet på hans hals, indtil han blev kvalt.

Kæresteparret Josefine, 40 år (i midten t.v.) og Tina, 44 år (i midten t.h.) sammen med Tinas to børn Marley, 8 år (t.h.) og Lucy, 9 år (t.v.) Foto: Trina Nielsen Vis mere Kæresteparret Josefine, 40 år (i midten t.v.) og Tina, 44 år (i midten t.h.) sammen med Tinas to børn Marley, 8 år (t.h.) og Lucy, 9 år (t.v.) Foto: Trina Nielsen

Kæresparret Josefine, 40 år og Tina, 44 år sammen med Tinas to børn Marley på 8 år, Lucy på 9 år

»Vi er her, fordi vi sympatiserer med sagen. Vi synes, det er vigtigt at bekæmpe white supremacy. Vi vil gerne fortælle hele verden, at nu må det være slut. Vi skal ikke bilde os selv ind, at racisme ikke findes. Vi skal ikke bilde os selv ind, at vi ikke en del af det. Det er vi,« siger Josefine.

»Slut med forskel,« afslutter ni-årige Lucy.

Fra venstre; Dina på 23 år, Raychel på 24 år og Janice på 21. Foto: Trina Nielsen Vis mere Fra venstre; Dina på 23 år, Raychel på 24 år og Janice på 21. Foto: Trina Nielsen

Veninderne Janice, 21 år, Raychel, 24 år og Dina, 23 år

»Vi er her for at vise, at det, der sker i USA og i hele verden, ikke er okay. Nu skal der virkelig gøres noget ved det. Jo flere mennesker vi er, jo mere kan vi vise, at det ikke er okay. Der er mange, der tror, at det ikke sker i Danmark. Men det er noget, vi selv oplever, fordi vi ikke er hvide. Selvfølgelig ikke så brutalt som i USA. Men vi kan relatere. Hvis vi sidder i en bil kun med udlændinge, er vi sikre på at blive stoppet af politiet.«

Amalie, 25 år til 'I Can't Breathe'-demontration søndag i København. Foto: Trina Nielsen Vis mere Amalie, 25 år til 'I Can't Breathe'-demontration søndag i København. Foto: Trina Nielsen

Amalie, 25 år

»Der er sket et brud på menneskerettighederne. Jeg vil ikke se det ske mere, fordi jeg selv har mennesker, jeg holder af, og jeg vil ikke se det ske for dem.«

Gedeon på 24 år er mødt op søndag for at demonstrere mod racisme, som han ofte oplever i sin egen hverdag Foto: Trina Nielsen Vis mere Gedeon på 24 år er mødt op søndag for at demonstrere mod racisme, som han ofte oplever i sin egen hverdag Foto: Trina Nielsen

Gedeon, 24 år

»For mig startede det allerede tilbage i 9 klasse, da Trayvon Martin blev dræbt. Han var samme alder som mig. For mig er det ikke kun møntet på politi. Det er hele systemet. Der er så meget racisme. Jeg mærker det selv til hverdag, på arbejdet, når jeg spiller fodbold, og forleden da jeg var ude at løbe i Hellerup, hvor jeg blev stoppet flere gange af folk, der spurgte, hvad jeg lavede.«

Sofie, 22 år, til 'I Can't Breathe'-demontration søndag Foto: Trina Nielsen Vis mere Sofie, 22 år, til 'I Can't Breathe'-demontration søndag Foto: Trina Nielsen

Sofie, 22 år

»Jeg synes, det er virkelig mærkeligt, at vi ikke har fået nogle officielle meldinger fra Christiansborg. Jeg synes, det er vigtigt, når man er allierede, at man siger, ‘hey, det her kan I gøre bedre’. Jeg vil have en officiel melding, hvor Danmark siger, at de tager afstand fra det, der er sket i USA.«

Mariam, 19 år (t.v.) og Tiana, 20 år (t.h.) er mødt op søndag til demonstration, fordi de håber, at de kan være med til at gøre en forskel. Foto: Trina Nielsen Vis mere Mariam, 19 år (t.v.) og Tiana, 20 år (t.h.) er mødt op søndag til demonstration, fordi de håber, at de kan være med til at gøre en forskel. Foto: Trina Nielsen

Veninderne Mariam, 19 år og Tiana, 20 år

»Vi synes, det er for meget, at racisme har overtaget. Det er rigtig vigtigt, at man støtter lige meget hvad. Det er noget, der foregår i hele verden. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Når vi er så mange, må det jo gøre en forskel. Vi skal have mere fokus på det i Danmark og se, hvad vi selv kan gøre bedre.«

30-årige Simone med sin lille datter Lou på ni måneder Vis mere 30-årige Simone med sin lille datter Lou på ni måneder

Simone, 30 år og datteren Lou på 9 måneder

»Jeg er her i dag, fordi jeg synes, det er en virkelig vigtig sag. Normalt tager jeg ikke til demonstrationer. Jeg har venner, der er fra forskellige nationaliteter. Mennesker er mennesker. Jeg tror ikke, at man lægger lige så meget mærke til racisme i Danmark. Men der er lige så meget. Det er bare mere skjult end i USA.«

Eldey på 19 år er til demonstration søndag i København. Foto: Trina Nielsen Vis mere Eldey på 19 år er til demonstration søndag i København. Foto: Trina Nielsen

Eldey, 19 år

»Jeg synes stadig, at racisme er et kæmpe problem. Det er menneskerettigheder, der bliver brudt. Politisystemet i USA er ude at skide.«