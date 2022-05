Der er rigtig mange ting, der er værd at belønne.

Men amputationer, som kunne være undgået, er bare ikke en af dem.

Derfor skriger det til himlen, at Region Midtjylland har valgt at 'kompensere' den ansvarlige koncerndirektør Ole Thomsen med knapt 6,5 millioner kroner i samlet fratrædelse.

Ja, man fattes næsten ord, hvis man lige tager et kig ned i sagens historik:

En ekstern undersøgelse, som blev offentliggjort i slutningen af april, viste, at regionen kunne have undgået at amputere op mod 47 ben om året, hvis man havde haft den nødvendige kapacitet på de karkirurgiske afdelinger i Aarhus og Viborg.

Det gik blandt andet ud over 86-årige Tage Andersen fra Aarhus. Han fik sat benet af lige under knæet for knap tre år siden, fordi han havde fået infektion i et sår på sin storetå.

»Jeg var ærlig talt bange for, at min tilværelse var forbi, da jeg skulle amputeres. Det var noget af et slag,« fortalte Tage Andersen i et interview til B.T. om den operation, som altså ændrede hans liv for bestandig.

Ja, en amputation er selvsagt en tragedie for de patienter, den rammer, men når det så oven i købet viser sig, at den måske slet ikke var nødvendig, så er det næsten ubærligt.

Men at dømme efter den netop indgåede fratrædelsesaftale, lader det ikke til, at alvoren er gået op for den nu forhenværende koncernchef – eller for hans arbejdsgiver, for den sags skyld.

Ole Thomsen forsvarede sig i første omgang med, at han aldrig havde fået en reel advarsel om, at nedskæringer på det karkirurgiske område kunne medføre flere amputationer end nødvendigt.

Problemet var bare, at han i 2019 faktisk fik netop en advarsel.

Derfor endte sagen da også med at koste koncernchef Ole Thomsen jobbet, og var han ikke gået selv, ville regionen have tvunget ham ved at indlede en afskedigelsessag mod ham.

Det har i hvert fald været den officielle besked fra Region Midtjylland.

Og det var måske i virkeligheden det, man burde have gjort.

Altså ud af respekt for de patienter, som har mistet et ben simpelthen fordi den behandling, som kunne have reddet benet, har været mangelfuld eller direkte fraværende.

Når alt kommer til alt, er det mere end almindelig svært at forstå rimeligheden i, at Ole Thomsen det kommende år skal have en månedlig lønpakke på godt 180.000 kroner, en godtgørelse på godt 4,3 millioner kroner og efteruddannelse for 100.000 kroner.

Forklaringen er muligvis, at regionen har indgået en elendig kontrakt med Ole Thomsen.

Men uanset om det skyldes kontraktforhold eller bare helt almindelig misforstået 'goodwill' over for manden, så er det en hån mod de mennesker, som er efterladt med et ben for lidt.

Ingen andre steder – og da slet ikke blandt medarbejdere med et almindeligt lønniveau – belønner man svigt med penge.

Koncernchefen er i øvrigt ikke den skadeslidte i denne sammenhæng.