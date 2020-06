På en briks i København sidder 19-årige Rasmus Machon Davison. Han smiler med både mund og øjne. Det er ellers sjældent, at man ser den kræftramte unge mand være så glad.

Men lige nu – i dette øjeblik – er tanker om sygdom og hospitalsindlæggelser langt borte.

Det store smil har sin helt egen årsag.

For første gang, siden benet blev amputeret i november 2019 på grund af kræft, kan Rasmus gå i bad på to ben. Han kan tage på undervandsjagt, som er hans store passion. Og vigtigst af alt: Han vil kunne passe sit job på lige vilkår med andre i det køkken, hvor han arbejder.

Rasmus er glad for sin nye, vandtætte protese. Foto: Camilla Bøgeholdt Lund. Vis mere Rasmus er glad for sin nye, vandtætte protese. Foto: Camilla Bøgeholdt Lund.

»Det er fantastisk,« lyder det fra Rasmus Machon Davison.

Protesen, der for få øjeblikke siden er fastgjort på stumpen af benet, er nemlig vandtæt.

Det var fra start et stort ønske og en anbefaling fra fagfolk, at protesen skulle kunne tåle vand. Men Hillerød Kommune ville det anderledes.

Som B.T. tidligere har beskrevet, mener kommunen nemlig, at Rasmus kan nøjes med en ca. 250.000 kr. billigere protese, der ikke er vandtæt.

Et langt og opslidende sagsbehandlingsforløb, der lige nu afventer en afgørelse i Ankestyrelsen til september, og som flere politikere har kritiseret og kaldt for 'kassetænkning'.

Efter B.T. bragte historien om Rasmus Machon Davidson, blev en læser så berørt, at vedkommende tilbød at betale differencen for den vandtætte protese, der koster 828.812,50 kr.

Læseren har ønsket at være anonym.

Den 19-årige teenager og familien har endnu ikke helt forstået, at der findes mennesker derude, som er villige til at give så mange penge til nogen, de ikke kender.

Rasmus' ben, før det blev amputeret. Han opsøgte læge mange gange, men først sent blev kræften opdaget, og benet måtte amputeres. Foto: Privat. Vis mere Rasmus' ben, før det blev amputeret. Han opsøgte læge mange gange, men først sent blev kræften opdaget, og benet måtte amputeres. Foto: Privat.

»Vi er meget taknemmelige,« siger Rasmus' mor, Betina Machon Davison.

Familien har været og er frustreret over den afgørelse, kommunen har truffet.

»Hvis ikke en 19-årig, der har livet foran sig, skal have en protese, som kan give ham noget livskvalitet. Hvem skal så? Jeg kunne forstå, hvis han var 75.,« siger moderen.

Rasmus Machon Davison synes, den nye protese er meget bedre. Den er lettere at gå med, som han forklarer B.T.s udsendte.

Rasmus Machon Davison med sin nye vandtætte protese. Foto: Cammila Bøgeholdt Lund. Vis mere Rasmus Machon Davison med sin nye vandtætte protese. Foto: Cammila Bøgeholdt Lund.

Efter protesen er rettet til og afprøvet denne dag i København, er Rasmus klar til at komme hjem.

»Nu skal jeg bare hjem i bad,« siger han.

Det vil være første gang, at Rasmus Machon Davison igen kan stå på to ben under bruseren, siden han fik amputeret sit ben i november sidste år efter et langt og rodet forløb, hvor lægerne først sent opdagede kræften.

I artiklens video herover kan du se den 19-årige mand gå med sin nye protese for første gang.