Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kritikerne af et omdiskuteret drag-begivenhed for børn kom nærmest til at overskygge selve showet.

Foran Frederiksberg Bibliotek var demonstranter fredag aften mødt op for at vise deres utilfredshed med, at biblioteket afholdt et drag-show for de 6 til 12-årige.

I spidsen for modbevægelsen stod Isla Tusindstråle, som i en tale beskyldte de optrædende drag-queens for at være »seksualiserede« og »pornoficerede« – og ikke noget for børn.

Men da B.T. viste hende billeder fra showet og spurgte hende, hvordan det kom til udtryk, kunne hun ikke give noget svar.

Kan du prøve at påpege her på billedet, hvor det seksualiserede ligger?

»Der står jo to mænd med tissemænd og bryster og så videre. Jeg synes ikke, det er et udtryk, der egner sig til børn. Måske er jeg meget konservativ, det kan godt være, men jeg synes jo sådan set heller ikke, at Disney-prinsesser er gode rollemodeller.«

Er der noget porno over det her billede? Jeg ser to mænd i prinsessekjoler. Du kalder det 'pornoficeret'?

De to drag-queens Diana Diamond og Di Di Cancerella optrådte for børn på Frederiksberg Bibliotek fredag aften. Her sang de blandt andet Disney-sange og malede billeder. Foto: Anthon Unger Vis mere De to drag-queens Diana Diamond og Di Di Cancerella optrådte for børn på Frederiksberg Bibliotek fredag aften. Her sang de blandt andet Disney-sange og malede billeder. Foto: Anthon Unger

»Det betyder, at pornografien har vundet indpas i alle lag og dimensioner af vores samfund. Det, mener jeg, det har.«

Hvordan ser du det i det her show?

»Jeg ser det ved, at folk ikke kan forstå, at det er et pornografisk udtryk.«

Hvor er det pornografiske udtryk – kan du ikke påpege det?

»Det er selve personerne, der har et pornografisk udtryk. Man kan ikke fjerne det fra dem. Jeg kan tydeligt se det.«

Jeg kan ikke se det. Kan du påpege det for mig?

»Det er selve det, at de to mænd står dér med bryster og tissemænd og har en kjole på. Jeg synes ikke, det er egnet til børn. Ærlig talt har jeg svært ved at skulle forklare det gang på gang. Vi er blevet så gennemsyret af en pornokultur, at vi ikke kan se, hvad der er passende og upassende.«

Isla Tusindstråle har optrådt flere gange i medierne i ugen op til drag-showet og forholdt sig kritisk omkring dets afholdelse. Fredag aften mødte hun op foran Frederiksberg Bibliotek, hvor eventet blev afholdt, og gav en tale til sine ligesindede. Foto: Anthon Unger Vis mere Isla Tusindstråle har optrådt flere gange i medierne i ugen op til drag-showet og forholdt sig kritisk omkring dets afholdelse. Fredag aften mødte hun op foran Frederiksberg Bibliotek, hvor eventet blev afholdt, og gav en tale til sine ligesindede. Foto: Anthon Unger

Showet beskriver Frederiksberg Bibliotek selv som »drag-underholdning i børnehøjde«. Det var en del af arrangementet Den Lille Kulturnat.

Det var de to drag-queens – mænd i dametøj – Diana Diamond og Di Di Cancerella, der optrådte for børnene.

B.T. var til stede det meste af arrangementet, som i den senere tid har skabt stor debat, fordi kritikere er utilfredse med, at børn skal se på drag-queens.

Politiet var også mødt talstærkt op og måtte flere gange eskortere folk væk fra området eller afbryde ophedede diskussioner.