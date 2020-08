Vatpinden er 15 centimeter lang og lavet af træ. Den bliver ført ind i munden på mig af en midaldrende kvinde iført heldragt, gummihandsker, mundbind og ansigtsskærm.

»Gad vide, hvor langt den skal ind,« tænker jeg, da vatpinden passerer det bagerste af tungen.

Tirsdag besøgte B.T. en bygning lidt uden for Ringsted, hvor coronasmittede polske slagteriarbejdere bor tæt sammen på meget lidt plads.

Mens vi har været på besøg, har mindst 10 beboere været syge med corona, og en af dem blev hentet med ambulance. Så nu er tiden kommet til, at B.T.s reporter selv skal testes.

B.T.s reporter Jesper Vestergaard Larsen besøgte tirssag en corona-ramt bygning uden for Ringsted, hvor polske slagteriarbejdere bor helt tæt, og hvor mindst ti beboere er testet positiv med covid-19. Siden har han arbejdet hjemmefra og fredag blev han testet for corona. Foto: Jokum Tord Larsen

Uden for testcenteret i Ringsted er der kø helt ud på gaden, rundt om hjørnet og et stykke ned ad næste vej.

Den midtsjællandske by er et af Danmarks to epicentre for coronasmitten i Danmark. Mindst 120 medarbejdere på slagteriet Danish Crown er blevet testet positiv, og smitten har også bredt sig til andre af byens borgere.

42 nye personer er smittet den seneste uge, og med 120 smittede per 100.000 indbyggere har Ringsted den højeste smitteprocent i landet. Udbruddet får indbyggerne til at valfarte til det nyoprettede testcenter i byen, hvor de frivilligt lader sig teste.

Ifølge Region Sjælland blev 500 personer testet torsdag. Fredag har der været fuldt booket, og regionen forventer at teste mellem 500-600 personer.

En af dem, der skal testes i Ringsted på denne solbeskinnede fredag, er Michelle. Hun har som den eneste i køen iført sig et mundbind. Et sort et af mærket Nike.

»Jeg hørte, at der var nogen i køen, der hostede, så jeg tænkte, at det var en god idé at tage på, og jeg havde det lige i tasken. Det undrer mig, at der ikke er flere, der bruger et mundbind, men det er jo heller ikke så rart at have på, når det er varmt,« siger hun.

Et andet sted i køen står Liselotte og hendes mand. De er ikke blevet testet før, men nu hvor der er coronaudbrud i deres by, vil de gerne testes.

»Vi skal til en familiefest i weekenden, og der kommer vi til at være sammen med nogen fra andre byer. Min mand er tatovør, så vi har mundbind derhjemme, men jeg tænker ikke, det er nødvendigt her, så længe vi holder afstand og står ude i frisk luft,« siger hun, da talen falder på mundbind.

En beboer i Gellerup i Aarhus blivet testet for Covid-19 i en mobil testenhed torsdag den 6. august 2020. Foto: Michael Drost-Hansen

Ringstedborgerne står med to meter i mellem sig, og køen bevæger sig hurtigt fremad. Selve testcenteret ligger i en bygning tilhørende Ringsted Idrætcenter. Ved indgangen viser man sit sygesikringskort, hvorefter man får udleveret et lille reagensglas i en forseglet pose.

Langs væggene i en lille gymnastiksal, der også fungerer som forsamlingshus, står 10 testpersoner klar ved hver deres bord med en hvid havestol foran. De spritter af og skifter gummihandsker i en lang køre, mens den ene efter den anden kommer ind og bliver testet som på et samlebånd.

Kvinden bag masken fører vatpinden et godt stykke ned i halsen på B.T.s reporter. Pinden udløser en ubehagelig brækrefleks, da hun kører den hen over svælget, men det tager kun få sekunder. Derefter brækker hun spidsen af i reagensglasset og skruer låget fast.

»Ja, det er ikke så rart, men jeg fik, hvad jeg skulle bruge,« siger hun og giver sig til at spritte af, inden den næste person om få sekunder sætter sig i stolen.