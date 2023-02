Lyt til artiklen

Ungdomshuset kommer ikke til at miste sit økonomiske tilskud fra Københavns Kommune.

Det erfarer B.T., der torsdag aften har talt med Socialdemokratiets politiske ordfører i kommunen, Laura Rosenvinge.

Hun sidder netop nu i møde med den øvrige borgerrepræsentation, der skal stemme om Venstre og Konservatives forslag om at fjerne det økonomiske tilskud, som huset hvert år modtager fra Københavns Kommune.

Socialdemokraterne kommer dog ikke til at stemme for, og dermed vil der ikke være flertal, siger Rosenvinge til B.T.

»Vi stemmer imod at fjerne tilskud, så den går ikke igennem,« lyder det kort i en sms.

Forslaget kommer, efter Ungdomshuset i sidste uge holdte en fest for at fejre, at den socialdemokratiske ekspolitiker Ritt Bjerregaard var død af kræft.

En kontroversiel handling, der skabte stor utilfredshed blandt politikere på begge fløje.

I den sammenhæng udtalte Rosenvinge til B.T., at det godt kunne komme på tale at fjerne tilskuddet til huset, men at hun ikke ville træffe en endelig beslutning, før hun havde haft et møde med repræsentanter fra huset.

Det møde fandt sted mandag denne uge.

B.T. kunne i sidste uge fortælle, at Ungdomshuset i 2023 står til at modtage næsten to millioner kroner fra Københavns Kommune. Penge, der blandt andet går til husleje og drift.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Rosenvinge – blandt andet for at høre, hvordan hun pludselig er blevet overbevist om, at Ungdomshuset skal beholde støtten.