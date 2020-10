Statsminister, Mette Frederiksen (S), vil med al sandsynlighed invitere til et pressemøde i den alvorlige ende, der vil foregå i Statsministeriet.

B.T. erfarer, at pressemødet kommer inden for kort tid, formentlig allerede i morgen fredag.

Hvad der helt præcist er på dagsordenen er endnu ukendt, men det bliver dramatiske tiltag.

Tiltagene bliver ikke på niveau med 11. marts, da Danmark lukkede ned, men B.T. erfarer, at Danmark efter pressemødet vil bevæge sig ind i en ny alvorlig håndteringsfase af coronasituationen i landet.

B.T. erfarer samtidig, at der i Statsministeriet på et møde torsdag aften arbejdes på at få de endelige tiltag på plads.

Meldingen kommer efter, Danmark torsdag slog ny smitterekord med 760 nye smittetilfælde med coronavirus, og Udenrigsministeriet samme dag på et pressemøde meldte ud, at de lukker for rejser til hele verden, bortset fra Norge og Grækenland.

Mette Frederiksen varslede tidligere i dag, at der var stramninger på vej. Hun var også selv ude torsdag eftermiddag og meddele, at traditionelle julefrokoster ikke vil kunne gennemføres.

»Coronaen er tilbage. Og vi kommer til at indføre yderligere restriktioner,« lød meldingen fra Mette Frederiksen til Ritzau.

Indtil videre har Mette Frederiksen ventet med at fremlægge detaljerne af de nye tiltag, før regeringen er klar til at melde dem ud, hvilket altså ifølge B.T.s oplysninger er i en meget nær fremtid.

Forsamlingsforbuddet, der lige nu har en grænse på 50 personer, er et af de områder, regeringen forventes at stramme ind.