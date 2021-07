»Nej, jeg er ikke vaccineret mod corona.«

Sådan siger en ældre kvinde med tørklæde, B.T. fredag formiddag lige har mødt uden for en kiosk med mellemøstlige ejere på Frederikssundsvej i Tingbjerg i den nordvestlige del af København.

»Jeg er for bange,« siger hun og ryster på hovedet, da B.T.s journalist spørger hvorfor.

Herefter skynder hun sig væk.

Her vaccineres færrest Så mange af de inviterede til vaccination har ikke booket nogen tider: 1. Tingbjerg (Københavns Kommune): 46 procent 2. Gellerup (Aarhus Kommune): 42 procent Vollsmose (Odense Kommune): 42 procent 4. Simon Peters (Kolding Kommune): 32 procent 5. Skt. Johannesvej (Vejle Kommune): 30 procent Ravnsbjerg (Aarhus Kommune): 30 procent Kilde: Statens Serum Institut

Københavns Kommune har fra mandag til fredag i næste uge besluttet at genåbne for vaccination uden tidsbestilling i Tingbjerg, der hører til på listen over landets ghettoer.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at 46 procent af de inviterede til vaccine i Tingberg Sogn ikke har booket tid.

Tingbjerg er derfor det sted i landet, hvor færrest af de inviterede har tilmeldt sig en tid.

Lige efter dem følger Gellerup i Aarhus og Vollsmose i Odense. Og det skal der laves om på.

Se de største myter om coronavacciner Myte 1: Vaccinen er udviklet for hurtigt. Lægens svar: »Det er rigtigt, at vaccinen er udviklet hurtigt. Men det er første gang i verdenshistorien, at så mange forsøgspersoner på så kort tid har været med i et vaccineforsøg. Vaccinen er blevet testet i undersøgelser med op til 40.000 forsøgspersoner. Myte 2: Vaccinen kan give dig corona. Lægens svar: »Nej, det er ikke rigtigt. Covid-19-vaccinerne kan give milde, forbigående bivikrninger eksempelvis kvalme, træthed og svimmelhed, men det kan ikke give dig covid-19.« Myte 3: Vaccinen kan gøre det sværere for dig at få børn. Lægens svar: »Nej, det er ikke rigtigt. Covid-19-vacciner nedsætter ikke evnen til at få børn, hverken for mænd eller kvinder. I Danmark og resten af verden tilbydes vaccinen ikke de gravide, fordi de gravide ikke var med i lægemiddelforsøgene, og derfor har vi ikke dokumentation for effekt og sikkerhed.« Myte 4: Vaccinen indeholder en mikrochip, så myndighederne kan overvåge dig. Lægens svar: »Nej, det er ikke rigtigt.« Myte 5: Vaccinen indeholder genetisk materiale fra dyr eller mennesker, som vil påvirke vores dna, når vi får vaccinen. Lægens svar: »Nej, det er ikke rigtigt. Der er ikke noget i covid-19-vacciner, som påvirker vores dna.« Kilde: Københavns Kommune

På København Kommunes hjemmeside under meldingen om åbning for vaccine uden forudbestilling bringes derfor fire videoer på henholdsvis dansk, arabisk, urdo og somali.

Og på hver video nævnes i alt fem myter, der åbenbart går igen og igen i indvandrermiljøet.

»Videoerne om vaccinemyter er udarbejdet efter dialog med repræsentanter fra etniske miljøer i København, som vi løbende har haft et tæt samarbejde med omkring håndtering af pandemien i byen. Flere af de deltagende læger har været med til at udvælge de myter, som videoerne sætter fokus på – ud fra deres konkrete kendskab til, hvilke myter der er på spil,« lyder det fra Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune til B.T.

To af myterne lyder helt præcis sådan her:

Her ses billede fra Tingbjerg, der i en årrække har hørt til på listen over landets hårdest ramte ghettoer. Og nu er Tingbjerg også det sted i landet, hvor færrest inviterede booker en tid til coronavaccination. Foto: Linda Kastrup

'Vaccine kan indeholde genetisk materiale fra dyr eller andre mennesker, der påvirker dit dna', og 'vaccine kan indeholde mikrochip, så myndighederne kan overvåge dig' lyder to af myterne helt konkret.

På den dansktalende video svarer lægen Urfan Ahmed på, om myterne holder.

»Nej, det er ikke rigtigt,« svarer han på begge de to spørgsmål i videoen.

Urfan Ahmed, hvor kommer de her myter egentligt fra?

Urfan Ahmed er læge i Avedøre og bor selv i Ishøj, så derfor bevæger han sig i de områder, hvor coronasmitten er størst. Foto: Privat

»Det er del af nogle konspirationsteorier, der kommer frem, når der er mistillid til samfundet eller myndighederne, og fakta er noget, som er politisk konstrueret,« siger han.

Men hvor helt konkret kommer en myte om, at der er mikrochip i vaccinen?

»Det med mikrochip har jeg set og hørt i de pakistanske og arabiske medier. Så det er myter, der florerer her og således bliver spredt rundt på sociale medier og mellem folk på andre sprog end dansk,« siger han.

For Københavns Kommune er det også helt afgørende at få frem, at der bare er tale om falske myter.

Synes du, at der bør laves et lovkrav om coronavaccine?

»Formålet med videoerne er at understøtte københavnerne i at træffe beslutning om vaccine på et oplyst grundlag. Videoerne er lavet på flere sprog for at gøre det nemt for flere at gå til – også hvis man ikke har dansk som hovedsprog,« lyder det fra Økonomiforvaltningen.

Helt konkret var der allerede åbent for vaccination uden tidsbestilling i uge 24 og 25 i Tingbjerg.

Og nu er der altså åbnet op igen.

»Vi kunne se, at det var en af de barrierer, som gjorde, at færre valgte at blive vaccineret,« siger Siff Hansen, der er specialkonsulent i Center for Sundhed og Forebyggelse i Københavns Kommune.

I øvrigt kan der være åbning på vej i andre dele af kommunen uden tidsbestilling.

»Vi er i dialog med Sundhedsstyrelsen, som er ved at se på, om der er behov for lignende særindsatser andre steder i byen,« siger Siff Hansen.

Om det så virker at give forklaringer på både dansk, arabisk, urdu og somali om, at myterne ikke holder måde tiden vise. Men lægen Urfan Ahmed håber og tror på det.

»Vi kan se, at rigtig mange allerede har set videoerne, så vi håber på, at det har en effekt,« slutter han.