Et stort drama udspillede sig, da B.T.s reporter besøgte en corona-ramt bygning, hvor polske slagteriansatte bor helt tæt.

Den første mand, vi møder, har hanekam og taler kun polsk. Da vi henvender os, beder han os om at følge med.

Han leder os op ad en smal vindeltrappe, åbner en dør til husets første sal og råber noget på polsk. Lidt efter kommer en kvinde ud på vindeltrappen, forpustet og med opspilede øjne. Karoline hedder hun.

»Jeg kan ikke tale med jer nu. Min ven er syg. Jeg er nødt til at ringe efter en ambulance,« siger Karoline på gebrokkent dansk.

En polsk slagteriarbejder ryger en cigaret, mens han venter på at blive testet for covid-19. Imens henter en ambulance en af hans kolleger på Danish Crown. Foto: Jokum Tord Larsen Vis mere En polsk slagteriarbejder ryger en cigaret, mens han venter på at blive testet for covid-19. Imens henter en ambulance en af hans kolleger på Danish Crown. Foto: Jokum Tord Larsen

Den store, røde murstensbygning ligger lidt uden for Ringsted og er med stor sandsynlighed et af de steder, hvor covid-19 er blevet spredt blandt de ansatte på slagteriet Danish Crown.

I gamle dage var bygningen elevbolig for studerende på Kærehave Landbrugs- og Husholdningsskole. Nu bliver værelserne lejet ud til østeuropæiske slagteriarbejdere og danske studerende.

Op til fire slagteriarbejdere bor i de toværelseslejligheder med køjesenge til 5.500 kroner om måneden. Andre bor to og to på enkeltværelser til 3.600 kroner om måneden.

Mindst 10 beboere i bygningen er ifølge B.T.s oplysninger blevet testet positive med covid-19, og de var alle sammen ansat på Danish Crown.

Slagteriarbejderne bor tæt på små værelser med køjesenge. Foto: Jokum Tord Larsen Vis mere Slagteriarbejderne bor tæt på små værelser med køjesenge. Foto: Jokum Tord Larsen

På en brun lædersofa i stueetagen ligger Karolines ven. Den 49-årig polak sveder og hoster og har svært ved at få vejret. Han sætter sig op og rækker ud efter den en af to store vandflasker, der står på et lavt kakkelbord.

Da han har drukket, lægger han begge hænder på sit grånede, kortklippede hår, som om hans hoved er ved at sprænges. Han blev testet positv for en uges tid siden, og for fire dage siden fik han det værre. Nu har han svært ved at få vejret.

Lokalet er på én gang indrettet som både stue, køkken og soveværelse. En skarp, ildevarslende lugt hænger i rummet. Det er lugten af den pandemi, der har ramt over 18 millioner mennesker verden over. Det er lugten af sygdom og død.

Ambulancen ankommer efter nogle minutter, og med hjælp fra reddere iført mundbind og handsker vakler den 49-årige slagteriarbejder ud og lægger sig på båren.

I bygningen bor polske slagteriarbejdere dør om dør med danske studerende. Foto: Jokum Tord Larsen Vis mere I bygningen bor polske slagteriarbejdere dør om dør med danske studerende. Foto: Jokum Tord Larsen

Den første Danish Crown-medarbejder meldte sig ifølge B.T.s oplysninger syg allerede tirsdag for to uger siden, men først om søndagen blev han testet positiv for covid-19. Det skete, fordi han fik smerter i hovedet og søgte læge. De troede først, han var ved at få en blodprop i hjernen, men da de rutinemæssigt testede ham for covid-19, blev han fundet positiv. I tiden mellem sygemeldingen og den positive test har medarbejderen været i nærheden af andre fra slagteriet.

Siden da er mindst 79 medarbejdere på Danish Crown blevet testet positiv, og smitten har også spredt sig til et plejecenter.

Smittespredningen skyldes ifølge B.T.s oplysninger den tætte indkvartering og delebilsordninger, som slagteriarbejderne benytter, når de kører fire personer sammen til og fra arbejde.

Karoline fortæller, at hendes syge ven arbejder som slagter på Danish Crown og har boet i Danmark i mere end 10 år. Hjemme i Polen har han kone og barn. Sådan er der mange, der lever.

Et mobilt testcenter er blevet opstillet foran bygningen og alle beboere får tilbudt at blive testet. Foto: Jokum Tord Larsen Vis mere Et mobilt testcenter er blevet opstillet foran bygningen og alle beboere får tilbudt at blive testet. Foto: Jokum Tord Larsen

»Jeg kender flere, der har arbejdet på slagteriet i mange år. Hver fredag rejser de hjem til deres familier i Polen,« fortæller Karoline.

Efter udbruddet af coronavirus er mange beboere flyttet væk fra bygningen. Sammen med sin kæreste med hanekammen er hun selv flyttet hjem til et familiemedlem for ikke at blive smittet.

»Jeg kommer her kun for at hjælpe min venner, men jeg er bange for selv at blive smittet. Jeg er blevet testet to gange, og jeg skal testes igen,« siger hun.

Skråt over for den 49-årige corona-smittede bor en 23-årige dansk studerende.

Testpersonale og ambulance ankommer til corona-ramt bygning i Ringsted, hvor ansatte på Danish Crown er indkvarteret. Foto: Jokum Tord Larsen Vis mere Testpersonale og ambulance ankommer til corona-ramt bygning i Ringsted, hvor ansatte på Danish Crown er indkvarteret. Foto: Jokum Tord Larsen

Han taler normalt ikke meget med sine polske naboer, men efter udbruddet af covid-19 i ejendommen har han holdt sig på sit værelse, og han går kun ud, når det er højst nødvendigt.

»Det er ubehageligt at have sygdommen så tæt på. Jeg er selv uden symptomer, men jeg vil ikke risikere at smitte nogen, så jeg bliver hjemme. Jeg bestiller varer over nettet, for jeg har ikke nogen, der kan handle for mig,« fortæller han.

På dørene ind til bygningen har Ringsted Kommune ophængt informationsmateriale på polsk om covid-19. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de som led i smittesporingen forsøger at kortlægge alle smittede, og hvem de har haft kontakt til.

Mens B.T. taler med beboerne, ankommer et mobilt testcenter til ejendommen. To kvinder og en mand ifører sig blå gummihandsker, heldragter, ansigtsmasker og skærme. De stiller et bord op, som de afspritter. En for en kommer beboerne ud og bliver testet. Et lille slag i den store kamp mod corona.