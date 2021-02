B.T. bragte tirsdag eftermiddag klokken 15.48 en artikel, hvor det fremgik, at læger fra Brande og Billund havde taget vacciner med hjem for at vaccinerer sig selv.

Dette er imidlertid ikke korrekt.

Ifølge den omtalte redegørelse fra Region Syddanmark var der ikke tale om læger fra Brande men derimod fra Billund og Varde kommune.

B.T. beklager fejlen.