Vagtlæger scorer kassen på at afvise patienter, der ringer efter lægehjælp.

B.T. kan nu afsløre, at vagtlæger får over dobbelt så meget udbetalt i honorar for opkald fra borgere, hvis vagtlægen ikke sørger for, at borgeren får lægebesøg eller konsultation efter samtalen.

Det viser aftalen mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

»Det er jo helt uhyrligt. Ja, forfærdeligt at høre,« siger enken Pia Elkjær Hansen.

Vagtlæger får 99,32 kr. per telefonopkald, hvis det afsluttes uden efterfølgende besøg/konsultation. Om natten eller søndag/helligdage er beløbet 125,51 kr. Vagtlægen får samme takster, hvis der akut må bestilles ambulance for at hente patienten.

per telefonopkald, hvis det afsluttes uden efterfølgende besøg/konsultation. Om natten eller søndag/helligdage er beløbet Vagtlægen får samme takster, hvis der akut må bestilles ambulance for at hente patienten. Vagtlæger får til gengæld kun 42,94 kr. per telefonopkald, hvis der gives lægehjælp i form af efterfølgende besøg/konsultation. Om natten eller søndag/helligdage er beløbet 53,16 kr. I alt har vagtlæger fået 143.760.445 kr. udbetalt fra januar til og med november i år 2020 for at lukke en sag med en telefonkonsultation uden at få patienten tilset. I samme periode har vagtlæger tjent 28.242.665 kr. på at få tilset patienten efter telefonopkaldet. Kilde: Danske Regioner

Hendes ægtefælle i 47 år, Poul Henning Hansen, døde med 'overvejende sandsynlighed' af sin meningitis, fordi vagtlægen afviste ham, da han ringede efter lægehjælp.

I alt har vagtlæger fået 143.760.445 kr. udbetalt fra januar til og med november i år 2020 for at lukke en sag hos lægevagten med en telefonkonsultation uden at sørge for lægehjælp ved egentligt besøg eller konsultation.

Det viser tal fra Danske Regioner, B.T. har fået aktindsigt i.

Vi vender tilbage til den vagtlæge, der for alvor har scoret kassen på den her ordning.

Lad os starte med at se på, hvad vagtlægen Flemming Hansen har tjent.

Han var nemlig vagtlægen, der på en vagt 24. marts afviste at ville se den dødeligt syge Poul Henning Hansen, selv om han klagede over voldsomme nakkesmerter og feber.

'Jeg kan ikke gå nogen steder' og 'det har jo ikke en skid med det corona at gøre, har det?' lød det blandt andet fra Poul Henning Hansen, da han ringede til vagtlægen for at blive set af læge.

'Nej. Det vil være usandsynligt. Men vi er ikke meget for at se dig, som situationen er lige nu,' svarede Flemming Hansen og afviste dermed at gøre mere.

Her ses det sidste billede taget af bevidstløse Poul Henning Hansen i sengen på Odense Universitetshospital. Kort efter bliver respiratoren slukket, og Poul Henning Hansen dør. Patienterstatningen har nu slået fast, at en vagtlæge burde have sendt ham på sygehuset, da han første gang ringede efter lægehjælp. I så fald havde Poul Henning Hansen med 'overvejende sandsynlighed' overlevet, står der i afgørelsen. Foto: Privat Vis mere Her ses det sidste billede taget af bevidstløse Poul Henning Hansen i sengen på Odense Universitetshospital. Kort efter bliver respiratoren slukket, og Poul Henning Hansen dør. Patienterstatningen har nu slået fast, at en vagtlæge burde have sendt ham på sygehuset, da han første gang ringede efter lægehjælp. I så fald havde Poul Henning Hansen med 'overvejende sandsynlighed' overlevet, står der i afgørelsen. Foto: Privat

Den dag fik Flemming Hansen udbetalt 9.233 kr. for i alt 75 telefonkonsultationer, der ikke endte med, at den syge fik visiteret et lægebesøg eller kom ind til konsultation.

På præcis samme vagt havde han 18 telefonsamtaler, hvor han vurderede, at patienten skulle ses af læge.

Det førte blot til 948 kr. til vagtlægen i honorar. Altså næsten 10 gange mindre.

Flemming Hansen har allerede til B.T. sagt, at han er 'ked af forløbet' og glæder sig over, at Pia Elkjær Hansen har fået erstatning.

Der kan uheldigvis ske fejlvurderinger Kurt Espersen, koncerndirektør hos Region Syddanmark

Han er da heller ikke den vagtlæge med højest indtægt for vagter.

Langtfra endda.

I Region Syddanmark tjente vagtlægen Jacob Leiberg Christiansen mest i år 2020 for sine vagter.

B.T. kan se, at han fra januar til og med september havde en samlet indtægt på 2.349.696 kr.

Se lønkongens månedsløn Her er oversigt over vagtlægen Jacob Leiberg Christiansens månedsløn i 2020 fra januar til og med september: Januar: 393.414 kr.

Februar: 191.101 kr.

Marts: 308.454 kr.

April: 223.845 kr.

Maj: 230.766 kr.

Juni: 244.722 kr.

Juli: 202.351 kr.

August: 195.091 kr.

September: 359.952 kr. Samlet løn for ni måneder: 2.349.696 kr. Kilde: Region Syddanmark

En stor del af summen er tjent på telefonkonsultationer, der netop ikke endte med, at borgeren i røret fik visiteret et lægebesøg.

Især fossede pengene ind for hans lægearbejde 21. marts sidste år.

Det viser aktindsigt, B.T. er i besiddelse af.

Den dato havde Jacob Leiberg Christiansen i alt 141 telefonsamtaler, som blev afsluttet uden aftalt lægebesøg eller konsultation.

Se vild løn for et døgns arbejde 21. marts tjente vagtlæge Jacob Leiberg Christiansen dette hos Region Syddanmark:´ 141 telefoniske konsultation uden besøg/konsultation: 16.381 kr.

39 telefoniske konsultationer, hvor der bag efter visiteres til besøg/konsultation: 1.933 kr.

1 konsultation: 1.235 kr.

16 andre opgaver: 3.694 kr. Samlet honorar: 23.243 kr. Kilde: Region Syddanmark

16.381 kr. indbragte de samtaler ham det ene døgn.

Alle opgaver lagt sammen gav det Jacob Leiberg Christiansen 23.243 kr. for arbejdet som vagtlæge 21. marts.

Sidste år gav det ellers stor debat, da læge og regionsrådsmedlem Marianne Mørk Mathiesen fra Liberal Alliance fortalte, at hun havde tjent 40.000 kr. på tre vagter.

Men Jacob Leiberg Christiansen har altså tjent over det halve for arbejde i et døgn. Han har sendt denne sms til B.T.:

Hvad synes du om, at vagtlæger får dobbelt så meget i honorar, hvis de ikke finder lægebesøg nødvendig efter telefonkonsultation med syg borger?

»Mit arbejde som lægevagt i Region Syddanmark er udført i henhold til den gældende overenskomstaftale. Arbejdet er primært sammensat af aften- og nattevagter, weekender og på helligdage. Jeg arbejder udelukkende som lægevagt,« skriver han og tilføjer:

»Den 21. marts, som du fremhæver, dækker 2 vagter - først nattevagt efterfulgt af hviletid og derefter en aftenvagt.«

B.T. har også talt med Kurt Espersen, som er koncerndirektør hos Region Syddanmark, og derfor ansvarlig for betalingen til vagtlægerne i den del af landet.

Oplever I nogensinde, at der sker fejl i registreringen af disse ydelser til vagtlægerne?

Kurt Espersen er koncerndirektør hos Region Syddanmark. Foto: Region Syddanmark. Vis mere Kurt Espersen er koncerndirektør hos Region Syddanmark. Foto: Region Syddanmark.

»Vi har tillid til, at lægerne fakturerer for den ydelse, som de leverer, og det er sjældent, at vi støder på fejl eller uregelmæssigheder. Hvis der opstår situationer, hvor vi bliver i tvivl om, hvorvidt der bliver faktureret korrekt, så undersøger vi naturligvis sagen,« siger han.

Er der behov for at stramme op i kontrollen med vagtlægerne?

»Vi har ikke på nuværende tidspunkt grund til at tro, at der skulle være anledning til at stramme tilsynet på området. Vi holder løbende øje med de faktureringer, som vi modtager, og hvis de afviger fra normalen, så reagerer vi,« svarer Kurt Espersen, og slår fast, at der kan ske fejl.

»Der kan uheldigvis ske fejlvurderinger i forbindelse med vagtlægernes telefoniske patientvisitationer,« siger koncerndirektøren.