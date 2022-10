Lyt til artiklen

»Der var ikke nogen på arbejde den dag.«

Sådan lyder forklaringen på, hvorfor to super-ambulancer til flere millioner kroner svigtede under skyderiet i Field's 3. juli.

B.T. kan nu afsløre, at Akutberedskabet i Region Hovedstaden i det stille har sparet døgnberedskabet væk, hvilket vicedirektøren i Akutberedskabet i Region Hovedstaden, Thomas Reimann, også bekræfter.

»Den tidligere ledelse besluttede i 2020 at nedlægge døgnberedskabet omkring den mobile behandlingsplads,« siger han.

De to super-ambulancer, der formelt hedder mobile behandlingspladser, er ellers købt til at rykke akut ud til terror og andre hændelser med mange sårede.

Men den skæbnesvangre søndag aften var der bare ingen på arbejde, som kunne køre en af lastbilerne.

Konsekvensen blev, at der først ankom en super-ambulance til Field's omkring klokken 19.24. Det er dog alt for sent, når der ligger sårede og bløder, fortæller flere kilder i Akutberedskabet, som er anonyme af hensyn til deres arbejde.

»Den har kun værdi, hvis den kommer med det samme,« siger en kilde, som var en del af indsatsen ude ved Field's.

»Havde der været så mange tilskadekomne, havde den været vigtig og kunne redde liv.«

Regionsrådet købte i 2017 da også de to super-ambulancer for 6,5 millioner kroner med det formål, at de skulle afgå inden for maksimalt ti minutter.

Akutberedskabet vurderede, at der med et ændret trusselsbillede i Europa ikke var nok ambulancer til at klare et terrorangreb med mange sårede som i Paris, Nice og London.

Den mobile behandlingsplads ankom to timer efter skyderiet. Den parkerede bag bagsiden af Field's og blev ikke brugt til en eneste patient. Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere Den mobile behandlingsplads ankom to timer efter skyderiet. Den parkerede bag bagsiden af Field's og blev ikke brugt til en eneste patient. Foto: Steven Knap / Byrd

Tid er altafgørende for at redde liv, og af samme årsag skulle super-ambulancerne være klar til »øjeblikkelig indsættelse ved første melding«.

Vi skriver nu 2022, og terrortruslen er uændret i Danmark. Antallet af ambulancer er også næsten uændret med 1.044 driftstimer i 2017 til 1080 timer i 2022.

Alligevel har Akutberedskabet sløjfet døgnberedskabet og erstattet det med en håndfuld medarbejdere, som kun er på arbejde i almindelig kontortid.

»Vi har nogle medarbejdere i driftsafdelingen, som kan køre den,« forklarer Thomas Reimann.

»Der var ikke nogen af dem, som var på arbejde den dag, men personalet kan kaldes ind.«

Den information kommer dog bag på regionrådsmedlem for Enhedslisten Annie Hagel, som var med til at godkendte købet af de to super-ambulancer i 2017.

»Det har jeg ikke hørt om. Det lyder mærkeligt og undrer mig,« siger hun.

Annie Hagel vil nu undersøge sagen, oplyser hun.

B.T. har bedt vicedirektør Thomas Reimann forholde sig til, at flere kilder har fortalt B.T. om et akut behov for super-ambulancen ude ved Field's.

»Der vil altid være beredskabsfaglige og sundhedsfaglige diskussioner om, hvilket omfang af beredskab der er det rigtige niveau ved en hændelse.«

»Den mobile behandlingsplads er ikke del af det akutte beredskab, og det er også en del af evalueringen, som vi arbejder videre med.«