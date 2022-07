Lyt til artiklen

Det er ikke kun charterrejsende danskere, der mærker konsekvensen af SAS-strejken.

B.T. kan nu fortælle, at patienter, der ellers skulle i behandling, også bliver ramt.

En af dem er 59-årige Heidi Brückner fra Middelfart.

Hun har både fået opereret sit knæ og fået en stor operation i sin mave og tarm samt midlertidig stomi.

Her ses Heidi Brücker, der i lørdags fik aflyst sin flybillet til Malaga i Spanien på grund af strejken. Foto: Privat Vis mere Her ses Heidi Brücker, der i lørdags fik aflyst sin flybillet til Malaga i Spanien på grund af strejken. Foto: Privat

Igennem sin læge har hun derfor fået regionen til at betale for et tre ugers genoptræningsbeløb i Montebello i Spanien.

»Jeg var meget påvirket af operationerne, og har måttet sygemelde mig fra mit arbejde, så det var virkelig et længe ventet håb for mig at komme til genoptræningen i Spanien,« siger Heidi Brücker, der arbejder som børnehaveklasseleder i Henriette Hørlücks Skole i Odense.

Men i lørdags blev hendes fly med SAS til Malaga aflyst, og hun ved ikke, hvornår hun kan komme afsted.

»Efter operationerne var det en mulighed for genoptræning, jeg virkeligt havde set frem til, så jeg kunne komme til at arbejde igen og gøre mange flere ting,« siger hun og tilføjer:

Der trænes i saltvandbassin i sommerhalvåret. Vis mere Der trænes i saltvandbassin i sommerhalvåret.

»Jeg er rigtig ulykkelig over det.«

Heidi Brückner kan heller ikke selv tage ned til Montebello på egen hånd.

Meldingen er nemlig, at hun var sat til at starte på et hold fra i lørdags og tre uger frem, og nu er hun på venteliste til et nyt hold.

»Det er en meget usikker situation, jeg og de andre der skulle til genoptræning i lørdags står i,« siger hun.

Om Montebello ​Det er ikke alle patienttyper, der kan henvises til Montebello. Stedet tilbyder tre ugers specialiseret genoptræning til patienter, som ikke skønnes at kunne genoptrænes i sædvanlig regi. Primære diagnosegrupper for Montebello er: Rygpatienter

Knæpatienter

Hoftepatienter

Neurologiske patienter (primært sklerose, apopleksi, parkinson)

Gigtpatienter

Komplicerede brud og amputationer Patienter vest for Storebælt har samme adgang til Region Hovedstadens højtroste Montebello-center i Spanien. Dog skal patienter uden for Region Hovedstaden selv betale for transporten og flyet til og fra Spanien. Kilde: Nordsjællands Hospital

Hvornår hun kan få den behandling, som hun har brug for, vides ikke.

Region Hovedstaden, der står for genoptræningsopholdet på Montebello, har nemlig en aftale med SAS om, at selskabet står for fly til og fra stedet. Det bekræfter regionen til B.T.

Derfor afhænger det af, hvornår SAS igen bliver 'normaliseret', og strejken ophører.

Situationen er beklagelig, siger afdelingsleder på Montebello, Tine Lundbak, til B.T.

»Vi er på Montebello havnet i den samme ulyksalige situation, som mange andre også er. Det er beklageligt, at vi ikke kan få sendt vores patienter hjem til Danmark efter endt ophold og få fløjet vores patienter fra Danmark hertil. Vi er alle berørte af situationen og gør, hvad vi kan, for at holde humøret oppe. Vi håber der snart kommer en løsning.«

Ifølge Region Hovedstaden skulle 17 patienter fra forskellige steder i landet have været af sted til Montebello i lørdags. De oplyser desuden, at de har patienter siddende på genoptræningsstedet i Spanien, der ikke kan komme hjem.

Foto af træningssal fra Montebello. Vis mere Foto af træningssal fra Montebello.

Men hvorfor køber Region Hovedstaden ikke billetter hos andre selskaber, så patienterne kan komme i behandling?

»Flere af vores patienter er gangbesværede eller har andre begrænsninger der gør, at det vil være uudholdeligt for dem at blive tilbudt alternative flyruter med mellemlandinger,« lyder svaret.