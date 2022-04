Danske læger har i strid med reglerne scoret kassen under coronakrisen.

Og nu falder hammeren.

B.T. kan afsløre, at lægerne skal betale 19,5 millioner kroner tilbage til landets regioner, som de ved fejl har fået udbetalt.

Det viser et notat fra Danske Regioner, B.T. har fået aktindsigt i.

I de praktiserende lægers organisation PLO erkender formand, Jørgen Skodborg, at lægerne har »fejlfortolket« en aftale og kalder det »et uheldigt forløb«.

Ifølge Mickael Bech, der er forsknings- og analysechef ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, afspejler tilbagebetalingskravet sandsynligvis den usikkerhed, der var omkring prøvesvar under coronaepidemien.

»Gennem den her coronaperiode var der en række usikkerheder omkring, hvad man skulle gøre, og hvordan man skulle gøre det,« siger han.

Helt konkret har lægerne fået de mange millioner kroner udbetalt ved at fakturere regionerne for, at de har sendt testsvar for coronavirus til deres patienter.

Så mange mails sendte lægerne afsted I et notat fra Danske Regioner fremgår det, at man har udbetalt svimlende 24,3 millioner kroner fra juni 2020 til januar 2021 for mailsvar med coronaprøver. Ifølge Danske Regioners egne beregninger skal der tilbagebetales i hvert fald 19,5 millioner kroner. Hver gang en læge har sendt en mail afsted med et coronasvar, har vedkommende scoret 45,72 kroner hos regionen. Det betyder, at der har været sendt 539.779 mail afsted fra læger til borgere med deres mailsvar. Ifølge Danske Regioners egne beregninger hænger det ikke sammen. Hvis lægerne havde fulgt tanken med den nye ydelse, skulle der være sendt cirka 104.986 mail.

Hver gang en læge har sendt en mail, har vedkommende kunnet indkassere 45,72 kroner ved regionen.

Lægerne skulle dog kun bruge ydelsen helt undtagelsesvist for eksempel ved mistanke om et falsk negativt testsvar.

Alligevel har lægerne i en periode fra 9. juni 2020 til 24. januar 2021 indberettet til regionen, at de vil have 24,3 millioner kroner, som de efterfølgende har fået udbetalt.

Men nu vurderer Danske Regioner altså, at det slet ikke er rimeligt, og 19,5 millioner kroner skal betales tilbage.

TIP B.T. Har din læge krævet penge fra regionerne for arbejde, de ikke har udført? Skriv til B.T.s journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.

Patienterne kan nemlig selv se deres testsvar på sundhed.dk, så det er slet ikke nødvendigt, at lægerne sender mail med svaret og herefter beder skatteyderne betale.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skodborg, fortæller, at lægerne åbenbart har »fejlfortolket«, hvad de skulle gøre med patienters prøvesvar.

Han forklarer, at der i starten af coronaepidemien »var betydelig usikkerhed«, og »mange beslutninger blev truffet i al hast«.

»I det forløb indgik vi med Danske Regioner en midlertidig aftale om prøvesvar til patienterne, som vi desværre fik formidlet på en sådan måde, at den blev fejlfortolket af alt for mange praktiserende læger,« siger Jørgen Skodborg og tilføjer:

»Vi har lært meget af denne sag og indgår ikke den slags haste-aftaler igen,« siger Jørgen Skodborg, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Vis mere »Vi har lært meget af denne sag og indgår ikke den slags haste-aftaler igen,« siger Jørgen Skodborg, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

»Det var på alle måder et uheldigt forløb, som vi har taget ved lære af.«

Som formand for PLO mener du så ikke, at praktiserende lægers forening har fejlet, når så mange læger har fået penge for ydelser, de åbenbart ikke burde have?

»Vi har lært meget af denne sag og indgår ikke den slags haste-aftaler igen.«

B.T. har bedt Danske Regioner forklare, hvordan det her kunne finde sted, men de har ingen kommentarer.

»Det er en verserende sag, så vi takker nej til at medvirke,« lyder det fra Jesper N. Jakobsen, der er presserådgiver for Danske Regioner.