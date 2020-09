Byens spidser og kendisser var samlet i stiveste puds.

Der var indbudt gæster fra København og flere andre dele af landet. Standup-komikeren Uffe Holm styrede festlighederne som kæk konferencier.

Og Zididada og blandt andet også et lokalt og på de kanter nærmest legendarisk band sørgede for, at de hundrede eller endnu flere indbudte havde en fremragende aften.

Men nu kan B.T. afsløre, at det er blevet 'dagen derpå' i Skagen, efter den kendte restauratør Jesper Carl Winter, indehaver af Skagen Fiskerestaurant, der ligger så unikt placeret i Thorvald Bindesbølls ikoniske røde pakhuse ved det indre havnebassin, lørdag 12. september fejrede sin 40-års fødselsdag i hjembyen med manér.

For siden den stort anlagte fest et andet sted på havnen er der detoneret en 'coronabombe' i Skagen, hvor de smittede enten selv har deltaget i festen, eller hvor personer i deres nære omgangskreds siden er blevet ramt af covid-19.

Selve dét at festen overhovedet er blevet holdt midt i en tid med corona har vakt forargelse blandt mange i Skagen.

B.T. har kendskab til 10 navngivne personer, som enten selv har eller af to af hinanden uafhængige kilder er bekræftet smittet som en konsekvens af fødselsdagsfesten.

Tallet 16 – eller flere – nævnes igen og igen af de næsten et par håndfulde skagboer, B.T. har været i kontakt med.

Og hvoraf med sikkerhed 10 altså af B.T. er dokumenteret smittet på bagkanten af Jesper Winters 40-års fødselsdagsfest og nu er sat i karantæne.

»Jeg synes, det er noget forbandet svineri at holde så stor en fest i den her tid. Men fordi byens spidser har lyst til at have det sjovt, selv om der er corona, så skal Skagen og sikkert også andre steder i landet nu 'betale' for det. Det er bare ikke i orden,« siger en forarget skagbo, som ikke ønsker sit navn frem offentligt.

Hans identitet er redaktionen bekendt. Ligesom alle de øvrige, B.T. har haft kontakt til. Fælles for dem er, at de er på linje med ovennævnte udsagn. Og at de ikke vil stå frem med navn, da de ikke ønsker at blive set skævt til i det lille samfund på toppen af Danmark, hvis faste indbyggertal er på kun 7.800.

Men ikke desto mindre er byen – særligt i højsæsonen – så populært et turistmål, at Skagen by og det øvrige unikke område tæt på tegner sig for ikke færre end halvanden million kommercielle overnatninger hvert eneste år.

Efter festen i forrige weekend viste det sig, at en af deltagerne havde været smittet med covid-19.

Fødselar Jesper Winter har udtalt til Nordjyske, at han ellers havde taget alle forholdsregler ved at bede gæsterne om på forhånd at lade sig teste og kunne fremvise et negativt resultat for at deltage.

Da det i dagene efter den store fødselsdagsfest stod klart, at der alligevel havde deltaget en smittet person, bredte oplysningen sig som en steppebrand i Skagen.

Og da Region Nordjylland i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed af samme grund etablerede en mobil testenhed ved Skagens gamle rådhus fire dage efter festen, troppede der så mange skagboer op, at myndighederne simpelthen løb tør for testudstyr.

På det tidspunkt var 398 personer blevet podet i løbet af få timer. Alligevel gik flere forgæves.

Nu viser det sig altså, at smitten har bredt sig.

B.T. har kendskab til en navngiven person og deltager i festen, som er testet et andet sted end i Skagen og nu er blandt dem, som er sat i karantæne med covid-19.

Uffe Holm, der styrede festlighederne som konferencier, oplyser, at han ikke selv er blevet smittet.

»Jeg stod på en scene og var ikke i nærheden af publikum. Men jeg fik taget en test efterfølgende, og den var negativ,« siger han.

B.T. har hos Statens Serum Institut anmodet om aktindsigt i en særkørsel af testresultaterne dels fra den mobile testenhed, der blev etableret i Skagen efter festen, dels en tilsvarende enhed, der blev etableret i byen Aalbæk, efter man løb tør for testudstyr i Skagen.

Anmodningen er blevet afvist med henvisning til, at det vil være i strid med GDPR-lovgivningen, der sætter rammerne for beskyttelse af personlige oplysninger.

Frederikshavn Kommune, som Skagen er en del af, har de seneste syv dage registreret 27 nye personer smittet med covid-19.

Det svarer til 45 ud af hver 100.000 personer. Eller to en halv gang højere end det, sundhedsmyndighederne betegner som bekymringsgrænsen.

Restauratør Jesper Winter driver ud over den originale Skagen Fiskerestaurant også afdelinger i Illum i København, på Budolfi Plads i hjertet af Aalborg samt Skagen Harbour Hotel.

Han oplyser til B.T. gennem en af sine ansatte, at han ikke har nogen kommentarer.