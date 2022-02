15.730 kroner for én dags arbejde.

Det lyder formentlig som et ønskescenarie for de fleste lønmodtagere.

Ikke desto mindre er det, hvad det kommunalt ejede selskab Odense Letbane betaler to nu tidligere administrerende direktører, efter at de har frasagt sig direktøransvaret frem mod færdiggørelsen af Odense Letbane.

Onsdag kom det frem, at Odense Letbanes nyligt tiltrådte administrerende direktør, Steen Lykke, allerede efter halvanden måned på posten er på vej på pension med effekt fra slutningen af februar.

Til venstre ses Steen Lykke, der altså nu ønsker at gå på pension. Til højre er hans efterfølger Michael Jalking. Foto. Odense Letbane. Vis mere Til venstre ses Steen Lykke, der altså nu ønsker at gå på pension. Til højre er hans efterfølger Michael Jalking. Foto. Odense Letbane.

Men selvom pensionsalderen har presset sig så meget på, at Steen Lykke fratræder sin stilling, tre måneder før letbanen officielt står til at blive færdiggjort, så bibeholder han stadig muligheden for at tjene penge på færdiggørelsen som ekstern konsulent for letbanen.

Den kommende pensionist kan således fremover hive næsten fire gange så meget hjem på timebasis for det arbejde, han udfører for letbaneselskabet, sammenlignet med da han var ansat med direktøransvar i Odense Letbane.

Det er vel og mærke kun, hvis Steen Lykke har holdt sig til en 37 timers arbejdsuge.

Har han arbejdet mere end lønmodtagernormen for de 1,2 millioner kroner, som letbanen betalte ham i løn i 2020 som teknisk direktør, så er forskellen endnu større.

»Min holdning er, at når først vi beder folk om at arbejde for os, så skal de have et konsulenthonorar,« siger bestyrelsesformand i Odense Letbane Jesper Rasmussen.

Ifølge ham ligger beløbet ikke i den urimelige ende, når man ser på andres takster.

Det giver professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen ham ret i.

»Selve beløbet er ikke usædvanligt for en konsulent, hvis konsulenten vel at mærke er sine penge værd,« lyder det fra professoren, der også fortæller, at han ikke mener, at det er unormalt, at en tidligere direktør indtræder i en konsulentfunktion.

Steen Lykke ønsker ikke selv at kommentere på lønningsposens størrelse i hans kommende rolle som konsulent, forklarer han til B.T.

»Men spørgsmålet er også, hvorfor tiltræder man en stilling, som man kun bestrider i to måneder?« siger professor Kurt Klaudi Klausen.

Til det spørgsmål lægger Steen Lykke vægt på, at hans stillingsbetegnelse hele tiden har lydt 'fungerende' administrativ direktør, og at han allerede i 2015, da han sagde ja til jobbet som teknisk direktør, tænkte, at det ville være det sidste, inden han skulle på pension.

Kan du forstå, at det kan se mærkeligt ud i nogens øjne, at du tiltræder den her stilling og halvanden måned efter melder, at det er slut, men at du forsætter som ekstern konsulent?

Letbanedirektørernes løn i 2020 Steen Lykke: 1.258.978 kroner

Mogens Hagelskær: 1.445.476 kroner Svarende til en timeløn på 655 kroner for Steen Lykke og 753 kroner for Mogens Hagelskær udregnet for en 37 timers norm. Beløbet indeholder ikke pension og bonusser.

»Jeg kan godt forstå, at man kan stille det spørgsmål, men det er en helt naturlig følge af, at projektet er, hvor det er, og min aftale med selskabet stod til at udløbe i slutningen af februar,« forklarer Steen Lykke og tilføjer:

»Jeg skal have mere tid til min familie, mit privatliv og fritidsinteresser. Det har man ikke, når man sidder i sådan en stol.«

Ifølge bestyrelsesformand Jesper Rasmussen var det afgørende, at Steen Lykke kunne vente med at gå på pension indtil nu.

»Det, der var vigtigt for mig og selskabet, var at have Steen med til det møde, hvor COMSA (entreprenørselskab, red.) kom og bekræftede, at man ville være færdig 26. april, og derefter er Steen lige så god for selskabet som konsulent, som hvis han sad i direktørstolen,« siger Jesper Rasmussen.

Han tilføjer, at det netop på grund af entreprenørselskabet COMSA er vigtigt at have Steen Lykke tilknyttet som konsulent til den kommende voldgiftssag mellem letbaneselskabet og COMSA.

Noget, som Steen Lykke altså har takket ja til.

»Jeg har fundet det rigtigt af mig at stå til rådighed og hjælpe projektet igennem den sidste fase,« siger Steen Lykke.

Samme konklusion er manden, som Steen Lykke ved årsskiftet overtog ansvaret fra, formentlig kommet frem til.

Den tidligere direktør Mogens Hagelskær, der er rykket til en toppost i Energistyrelsen, er nemlig også i dag tilknyttet letbanen som ekstern konsulent.

En rolle, som vi ved, at han har bestridt mindst én gang siden sin fratrædelse.

Det skete, da Odense Letbane gav økonomiudvalget i Odense Byråd en orientering 27. januar.

Her deltog Mogens Hagelskær, der nu er vicedirektør i Energistyrelsen.

Odense Letbanes kommende direktør, Michael Jalking, oplyser i en mail til B.T., at de to tidligere direktørers arbejdsomfang endnu ikke er kendt.

Dog er det sikkert, at de skal være en del af de såkaldte advisory boards, der rådgiver letbanens direktion.

Møder, som ifølge B.T.s oplysninger holdes ugentligt.

Letbaneselskabet oplyser til B.T., at der ikke er ansat nogen erstatning for de to tidligere direktører i direktionen, men at eksisterende direktionsmedlemmer har påtaget sig flere opgaver.