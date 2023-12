Mangel på personale er skyld i, at brystkræftoperationer på Sygehus Sønderjylland rykker til Esbjerg og Vejle.

I Sønderjylland har man længe forsøgt at hente brystkræftkirurger ind fra nær og fjern uden held. Det betyder, at man fra december ikke længere kan blive opereret for brystkræft på Sygehus Sønderjylland.

Patienterne vil derimod blive flyttet til enten Vejle eller Esbjerg for at blive opereret.

Det har regionsrådet i Region Syddanmark besluttet mandag, skriver regionen i en pressemeddelelse.

- På grund af rekrutteringsudfordringer og et generationsskifte på Aabenraa sygehus kan sygehuset ikke selv stå for brystkræftoperationer efter udgangen af november 2023, skriver regionen og tilføjer, at en ny organisering af operationerne har været nødvendig.

Formand for Sundhedsudvalget, Mette With Hagensen (S), siger i meddelelsen, at det har været vigtigt at finde en løsning, så usikkerheden om, hvor ens operation skal foregå, kan fjernes.

- Et kræftforløb har så mange usikkerheder og bekymringer, så usikkerhed om, hvor man kan blive opereret, skal ikke lægges oven i det, siger hun.

I begyndelsen af oktober lød det fra Peter Sørensen, der er lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland, at det ikke er med god vilje, at sygehuset lukker ned for operationer af brystkræftpatienter.

Men mangel på brystkræftkirurger har gjort det nødvendigt.

- Vi har forgæves forsøgt at rekruttere brystkræftkirurger fra Skandinavien, Tyskland og resten af Europa, sagde han i oktober til DR og tilføjede, at man yderligere havde forsøgt at motivere egne yngre læger uden held.

Sygehus Sønderjylland vil fortsat varetage den del af behandlingen af brystkræftpatienter, der ikke handler om selve operationen.

Det omhandler blandt andet mammografier, biopsier og kemobehandlingen før og efter operationen.

Patienter fra Haderslev og Tønder kommuner skal tage til Esbjerg, og patienter fra Aabenraa og Sønderborg skal opereres i Vejle.

/ritzau/