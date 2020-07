Fredag og lørdag kan ølglade danskere se frem til kæmpe rabat på øl, når fynske bryggerier holder lagersalg i Odense.

For hele 10 fynske bryggerier giver i to dage op til 50 procent på en del af deres ølfavoritter, specielle øl og nye juleøl hos Anarkist - Beer and Food Lab.



Lagersalget skal ses som en hjælp til nogle af de hårdtramte bryggerier, som har penge under coronakrisen, fordi barer, værtshuse og restauranter har været lukket ned i flere måneder.

»Vi har valgt at kalde det Fynske Dråber - ligesom den ølfestival, vi holdt i starten af året. Det er en mulighed for de fynske bryggerier for at få ryddet op, og det er ingen hemmelighed, at det er en stor hjælp til dem,« forklarer Morten Høite, der er craft operations manager hos Anarkist - Beer and Food Lab.

Samme sted var der tidligere på året ligeledes arrangeret den første udgave af Danmarks største virtuelle ølsmagning, som blev udsolgt på kort tid.

Det samme gjorde sig gældende ved anden ølsmagning, ligesom en tredje smagning også allerede er arrangeret 12. september.

Fyens.dk skriver videre, at der vil være rabat på alle øl, uanset mængden der bliver købt.