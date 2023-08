Tidligere har den militante terrororganisation al-Qaeda truet Danmark på grund af koranafbrændingerne.

Men nu melder endnu en leder sig på banen med en direkte trussel mod Danmark og Sverige.

Den brutale leder af Tjetjenien Ramzan Kadyrov opfordrer i en video, som blev udgivet torsdag på platformen Telegram, til at angribe Danmark og Sverige.

»Jeg opfordrer alle ledere af islamiske stater til at vågne op og gøre alt, hvad der står i deres magt, for at beskytte vores religion mod kriminelle angreb,« skriver Kadyrov i opslaget.

Kadyrov har gennem invasionen af Ukraine været Vladimir Putins faste, og brutale, støtte, hvoraf han har fået navnet 'Putins blodhund'.

I videoen advarer Kadyrov også om, at han vil sende sine tropper mod lande som Danmark, hvor Koranen er blevet brændt.

»Når vi er færdige i Ukraine, er det tid til at rejse til de lande, hvor Koranen er forhadt,« siger Ramzan Kadyrov.