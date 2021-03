I en undersøgelse blandt 2000 danskere svarer hver fjerde, at de bruger mere tid på madlavning end før corona.

Udbruddet af coronavirus og de mange timer inden for hjemmets fire vægge har ændret mange danskeres vaner.

Nogle har kastet sig over strikketøjet, andre en surdej - og så tyder det på, at en del har kastet kærlighed på madlavning.

I hvert fald svarer hver fjerde i en ny undersøgelse, at de bruger mere tid på madlavning nu end før corona.

Det skriver Karolines Køkken, der er ejet af mejeriselskabet Arla Foods, i en pressemeddelelse.

Udviklingen er positiv, mener Tove Færch, der er leder af Karolines Køkken, som blandt andet har en online opskrift-database.

- Mange danskere har fundet lysten og glæden ved at lege i køkkenet og fået øjnene op for at teste deres kundskaber, siger hun i meddelelsen.

Og særligt én ting har hittet blandt selskabets opskrifter - sovs.

Brun sovs, flæskestegssovs og bechamelsovs er blandt de ti opskrifter, som har oplevet den største stigning i antallet af søgninger under corona.

Undersøgelsen er foretaget blandt 2000 repræsentativt udvalgte danskere af Epinion på vegne af Karolines Køkken.

/ritzau/