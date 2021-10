»Det er vildt, og det gør mig stolt«.

Sådan lyder det fra den fynske bager Brian Brøndum fra Vesterport Bageri i Faaborg, der torsdag vandt titlen som Danmarks Bedste Bageri 2021.

»Jeg kan allerede mærke det i dag,« fortæller bagermesteren, der har sat en del flere brunsvigere over i morges, end han plejer.

Det kommer måske ikke som den store overraskelse, men det er brunsvigeren, der er det fynske bageris helt særlige kendetegn. Det er også i den brunlige og snaskede kage, at man skal finde en del af forklaringen på, at Brian kan hive sejren hjem med 202 stemmer mere end andenpladsen.

Brian Brøndum med sine to sønner, der begge er bagere i bageriet. Foto: Privat Vis mere Brian Brøndum med sine to sønner, der begge er bagere i bageriet. Foto: Privat

Bageriet fik i 2017 nemlig kåret sin brunsviger til Fyns bedste. Du er dog nødt til at køre til Faaborg for at finde ud af, hvad der er hemmeligheden bag den snaskede kage. B.T. kan hvert fald ikke få bagermesteren til at afsløre hemmeligheden.

»Jeg har et slogan, 'brun farin, smør og kærlighed'. Mere vil jeg ikke komme ind på det,« siger den hemmelighedsfulde bager, der er hurtig til at give æren til sin kone og resten af personalet i butikken.



»Min kone er god til at få kontakt og yde en god service, og uden de ansatte, kunne vi ikke have gjort det her.«



De ansatte har dog også arbejdet hårdt for sejren.

Få flere nyheder fra Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense



»Vi er jo gået all in. Vores personale har blandt andet delt flyers ud og sagt til vores kunder, at de skulle stemme på os. Vi har måske været lidt irriterende for kunderne,« siger Brian Brøndum og griner.



Det hårde arbejde resulterede i helt præcis 4.597 stemmer fra turister og lokale i Faaborg. Det er Opdag Danmark, der står bag kåringen af Danmarks Bedste Bageri 2021. I konkurrencen har danskere kunne stemme på bagerier fra hele landet.



Men det var altså bageriet i Faaborg, der i sidste ende løb med sejren.



»Det er en lille by, og jeg tror også, at borgerne er lidt stolte,« siger bagermesteren.

Fyn huser nu, ud over Danmarks bedste romkugler i Nørre Aaby, altså også Danmarks bedste bageri, og det er ikke helt tilfældigt, mener Brian Brøndum.



»Der må være en særlig kærlighed for bagværk på Fyn.«