Efter at have brugt solarium siden barndommen, fik voksne Dina Rosager modermærkekræft.

Det fortæller hun til Kræftens Bekæmpelse, som nu peger på, at 'opsigtsvækkende mange' unge går i solarium.

Blandt unge mellem 15 og 19 år er andelen af solariebrugere steget fra 15 procent til 23 procent, konkluderer organisationen i en ny rapport.

Tallene er baseret på en rundspørge blandt 4591 mennesker på mellem 15 og 70 år.

Kræftens Bekæmpelse har oven på undersøgelsen interviewet Dina Rosager, der beskriver, hvordan hun som 13-årig brugte forældrenes solarium på badeværelset.

Det var »et hyggeligt og afslappet ritual et par gange om ugen,« siger hun.

»Man vidste jo ikke bedre dengang, og jeg selv anede ikke, hvilke konsekvenser det kunne have på længere sigt.«

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er næsten halvdelen af alle solariebrugere under 18 år, første gang de lægger sig på lysstofrørene.

Solariumbrug øger risikoen for at få modermærkekræft med cirka 20 procent – men risikoen stiger til 60 procent, hvis man går i solarium, inden man fylder 35, skriver Kræftens Bekæmpelse.

Dina Rosager, som er rødhåret og naturligt lys i huden, opdagede modermærkekræften efter mange års solariumbrug, da hun i 2021 gik til lægen for at få undersøgt det, der viste sig at være et modermærke i ansigtet.

Dina Rosager fik bortopereret et modermærke i ansigtet, men det viste sig efterfølgende, at hun havde modermærkekræft. Foto: Foto: Kræftens Bekæmpelse Vis mere Dina Rosager fik bortopereret et modermærke i ansigtet, men det viste sig efterfølgende, at hun havde modermærkekræft. Foto: Foto: Kræftens Bekæmpelse

Dina fik det fjernet, men efter operationen fik hun et opkald fra hospitalet om, at hun havde modermærkekræft og skulle ind til en større undersøgelse.

Idag er hun kræftfri, men efter omfattende behandling har hun blandt andet døjet med kronisk hovedpine, ligesom hun har et ar i ansigtet.

55 procent af Kræftens Bekæmpelses adspurgte har aldrig har brugt solarium.

64 procent af de adspurgte mener, der skal være en aldersgrænse på 18 år for at gå i solarium.