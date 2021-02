»Jeg fik helt kuldegysninger.«

Sådan lyder det fra Bjarne Barming, som er brugsuddeler ved Superbrugsen i Dianalund.

Årsagen til hans kuldegysninger er denne:

Lørdag har han fået at vide, at en af butikkens kunder har vundet hele 69.678.692 kroner ved fredagens trækning i Eurojackpot.

Hvad ville du gøre, hvis du pludselig vandt 70 millioner kroner?

»Jeg fik det at vide fra min salgschef, der læste det i avisen. Og så gik jeg da også lige på nettet. Det var først i dag, at vi fik et opkald fra Danske Spil,« siger brugsuddeleren til TV2 Øst lørdag middag.

Vinderen af de mange penge har endnu ikke meldt sig.

Derfor er det lige nu et ubesvaret spørgsmål, hvem der pludselig er blevet mangemilliomær.

»Man sidder jo og tænker, om det er en af dem, som man kender,« siger Bjarne Barming til TV2 Øst.

Det kan godt være ret overvældende fra den ene dag til den anden at stå som mangemillionær Camilla Cornelius, presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Lotteri Spil

Man tænker sikkert, hvad den heldige vinder - og dermed mangemillionær - skal gøre med de næsten 70 mio. kr.?

Svaret er følgende:

Når man skal hente så stor en præmie, så skal man ned i en butik og køre kuponen igennem maskineriet.

Et lille bip afslører så, om der er tale om en præmie af en størrelse, som butikken ikke må udbetale.

TIP OS: Har du vundet de 69.678.692 kroner i Eurojackpot? Skriv til B.T. på 1929@bt.dk

Der efter kommer man i kontakt med Danske Lotteri Spil, der tilbyder hjælp til, hvad man som heldig vinder bør gøre med de mange penge.

»Det er et tilbud, hvor vi hjælper med at få styr på det hele efter sådan en præmie. Det kan godt være ret overvældende fra den ene dag til den anden at stå som mangemillionær. Spørgsmål om, hvem man skal fortælle til, og hvem skal man dele pengene med presser sig på. Der er mange ting, de kan rådgive omkring. Og der drikkes mange kopper kaffe undervejs,« siger Camilla Cornelius, som er presse- og kommunikationsrådgiver hos Danske Lotteri Spil, til TV2 Øst.

Hun slår fast, at 70 millioner kroner for de fleste vil betyde, at man kan vælge at trække sig tilbage og leve for de penge, som man har vundet.

Foreløbigt har vinderen i Dianalind ikke meldt sig, så det er fortsat et spørgsmål, hvem der er den nye mangemillionær.