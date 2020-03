'Er det nødvendigt, at I kommer så mange?'

Det spørgsmål har brugsuddeleren i Superbrugsen Slangerup - Peter Nielsen - delt i et opslag på Facebook, hvor han opfordrer til, at der kun møder én person fra en familie op, når der skal handles i disse corona-tider.

'Kære kunder. Vi henstiller til, at du ændrer adfærd i måden, du handler på - og ja, det gælder også dig og ikke kun naboen og dem, vi hører om i medierne,' skriver han i opslaget og fortsætter:

'Vi henstiller også til, at du ændrer adfærd, når du er nede at handle. Vi ser hele familier og folk, der kommer to-tre ad gangen. Du er nødsaget til at forstå, at vi alle har et ansvar. Tænk på, at der i disse dage kommer ca. 2.000 mennesker igennem butikken, når I kommer flere ad gangen. Er det nødvendigt, at I kommer så mange?'

Til SN.dk forklarer han, at personalet i butikken onsdag, torsdag og fredag oplevede noget nær 'et stormløb af kunder', der købte 'voldsomt ind'. I flere af tilfældene var der tale om hele familier, der var taget på indkøb sammen.

»Det er nu, vi skal vise hensyn både til hinanden og til personalet for at begrænse risiko for smitte. Så vi opfordrer til, at der kun kommer én fra familien for at købe ind. Vi vil gerne passe på vores personale, så de kan blive ved med at være raske og betjene kunder ved kassen eller fylde varer på hylderne,« forklarer Peter Nielsen til mediet.

På Facebook opfordrer han derudover blandt andet til, at man husker at holde afstand i køen i butikken - og at man holder afstand til personalet.

'Tak for din forståelse', slutter han.