Sidst på eftermiddagen fredag har brugere kunnet opleve fejl i visningen af et gyldigt coronapas.

Siden omkring klokken 15.20 fredag har der nemlig været ustabil drift på den coronapasapp, der blev tilgængelig i sidste uge.

Det betyder, at brugere kan opleve, at appen i perioder ikke viser et gyldigt pas.

Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse.

Der arbejdes på at finde og rette op på fejlen.

Opdateres...