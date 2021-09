»Fejl – Denne funktion kræver iPhone 7 eller nyere.«

Ovenstående besked møder lige nu mange danskere, der forsøger at opdatere deres NemID-app.

Opdateringen er en del af overgangen fra NemID til MitID.

Med vægt på ordet overgang, for opdateringen, som tusindvis af danskere lige nu bliver bedt om at lave, når de logger på deres NemID, er altså ikke ensbetydende med, at de overgår til MitID.

Det fortæller vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebech.

»Lige nu handler det om en identifikationsproces, der ligger forud, og hvis man har fået brev i sin e-Boks, så skal man opdatere sine oplysninger i nemid-appen, hvis man kan.«

Men det er ikke alle, som kan det.

For at gennemføre opdateringen skal man nemlig scanne den første side i sit pas og efterfølgende chippen i passet.

Tror du, at du uden problemer kan gå fra NemID til MitID?

Det kræver en nyere telefon, og her er der altså nogle danskere, som vil komme til kort.

Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke vil kunne få MitID på telefonen, forklarer Adam Lebech.

»Det betyder, at man på et tidspunkt skal forbi Borgerservice og vise pas eller kørekort, men det bliver først til næste år,« siger han.

Det nye MitID vil godt kunne bruges til telefoner, der er ældre end iPhone 7, dog ikke iPhones, der er ældre end iPhone 5.

Det skyldes, at der ikke længere bliver lavet sikkerhedsopdateringer til de helt gamle telefoner.

Har man en telefon, hvor appen ikke kan bruges, eller vil man af andre grunde ikke bruge appen, kan man få en MitID-kodeviser.

Nøglekortet udgår nemlig helt, når MitID erstatter NemID.

Adam Leebech fortæller, at opdateringen har fået flere danskere til at henvende sig til Digitaliseringsstyrelsens support for at høre, om det betyder, at de nu er overgået til MitID, men det er altså ikke tilfældet.

Der er tre forskellige måder, man kan anvende MitID på. Som en app på telefonen, som en kodelæser eller som en kodelæser, hvor det er muligt, at få koden læst højt. Sidste løsning er især tiltænkt synshæmmede brugere. (Foto: Digitaliseringsstyrelsen) Vis mere Der er tre forskellige måder, man kan anvende MitID på. Som en app på telefonen, som en kodelæser eller som en kodelæser, hvor det er muligt, at få koden læst højt. Sidste løsning er især tiltænkt synshæmmede brugere. (Foto: Digitaliseringsstyrelsen)

»Når man bliver bedt om at skifte til MitID, får man en besked, når man er ved at logge ind på sin bank, hvor man bliver spurgt, om man vil gøre det nu eller vente, og så har man en måneds tid til at få det oprettet. Det er ikke MitID, man får nu,« siger Adam Lebech.

Du behøver altså ikke foretage dig noget som helst, når du bliver mødt af den nye opdatering på din telefon, men har du mulighed for det, er det en fordel at lave opdateringen, hvis du kan.

»Så er man klar til skiftet til MitID og slipper for at skulle en tur forbi Borgerservice,« fortæller Adam Lebech.

Fra oktober begynder bankerne sammen med Digitaliseringsstyrelsen at flytte de 5,2 millioner danskere, der i dag har NemID, over til MitID.

For at sikre, at alle kan få den hjælp, de har brug for, vil overgangen til MitID ske over en længere periode, hvor et afgrænset antal NemID-brugere ad gangen kan få MitID.

Det er meningen, at op til 200.000 danskere hver uge skal sættes i gang med at bruge MitID. De sidste NemID-brugere vil overgå fra NemID til MitID senest 30. juni 2022.

Når danskerne fra oktober begynder at overgå til MitID, er det vigtigt, at man gemmer sin NemID, uanset om man bruger app eller nøglekort, fordi der i overgangsperioden fortsat vil være steder, hvor du fortsat skal bruge NemID.