DR-programmet 'Vilde vidunderlige Danmark' har til formål at vise det 'vilde' naturliv i Danmark.

Men er det så vildt, som det fremstår i programmet?

I rulleteksterne til sidst fremgår det, at flere optagelser til programmet er iscenesat, og at der bliver brugt tamme dyr.

Tv-seerne har dog ingen grund til at føle sig ført bag lyset, mener Erling Groth, som er dokumentarredaktør på DR.

Billeder fra afsnit to af 'Vilde vidunderlige Danmark', som handler om hav og kyst. Foto: DR PRESSE

DR, som tager danskerne med bag om naturen i tv-programmet, er kommet i vælten for at bruge flere iscenesættelser i programmet.

Flere af scenerne er blandt andet optaget i et studie og i et akvarium.

Desuden bliver der brugt flere tamme dyr i udsendelserne.

Erling Groth forsvarer dog programmets tilblivelse:

Hvorfor var det nødvendigt med tamme dyr i programmet?

»Vi har haft en ambition om at formidle den danske natur på en seværdig måde og komme helt tæt på dyr og dramaer i naturen med flotte nærbilleder og sekvenser.«

»Det er eksempelvis ikke muligt at lægge sig ud i skoven og vente på, at en ugle jager en mus, hvis man ønsker den form for optagelser, som vi er gået efter.«

Kan du konkretisere, hvilke konkrete dyr og scener der er iscenesat i serien?

»Eksempelvis ser man en mus, som ligger i en rede med sine unger og skal ud og finde føde. Så følger man musen i skovbunden, som i virkeligheden en mus, som er i et skovmiljø, som vi har bygget op.«



»På den måde kan vi kontrollere musen og få gode optagelser af musens jagt på føde og senere hen, når en ugle forsøger at angribe musen.«

Hvorfor har I ikke bare portrætteret den danske natur, som den rigtigt er?

»Alt det, som vi ender med at vise i tv, det er alt sammen baseret på den fremmeste viden fra forskere og eksperter, som vi bruger i programmet.«



»Iscenesættelser er altså sådan, som det foregår ude i den virkelige natur. Vi bruger blot iscenesættelse for at skabe nogle dramatiske og seværdige billeder.«

»Det, som vi viser i iscenesættelserne, sådan foregår det også i virkeligheden.«

Er det ikke en falsk varebetegnelse at kalde programmet for 'vilde' vidunderlige Danmark, når det er iscenesat?



»Jeg må sige, som jeg har sagt tidligere – at vi laver en nøjagtig gengivelse af, hvordan det foregår i den danske natur. I virkeligheden er vi ovre og snakke formidling, og det er et etisk og et redaktionelt valg.«

»Man kunne have lavet en planche med fakta om ugen, men det er jo ikke seværdigt en søndag aften. Vi forsøger at formidle det så spændende og interessant som muligt.«

Det fremgår i 10 sekunder til allersidst i rulleteksterne af søndagens afsnit, at programmet indeholder visse iscenesatte klip. Burde I ikke gøre mere ud af den detalje, så alle seerne får det med?

»Vi har faktisk været meget bevidste og transparente om det. På vores egen hjemmeside skriver vi om de her optagelser, og hvordan de bliver iscenesat. Vi lægger også små film på sociale medier og DR.dk, hvor vi fortæller om blandt andet en optagelse i et akvarium.«



»Men når man sidder og ser programmet, så skal man jo gerne blive suget ind i det, og det ville blive ødelagt, hvis vi hele tiden skulle disclaime oppe i hjørnet, hver gang der bliver brugt en rekonstruktion/hver gang, der var tale om en iscenesættelse.«