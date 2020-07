»Hvem vil være med til at finde en løsning?«

Spørgsmålet kommer fra Lars Jepsen, der er formand i Grundejerforeningen Havnestad, som ejer en del af græsområdet på Islands Brygge.

Et område, der lider under folks affald i sådan en grad, at de lokale ser med bekymring på det, der skulle have været en lille oase midt i den danske hovedstad.

I stedet er området genstand for frustration og bekymring. Både for naturen, havnen og de hundepoter, der risikerer at blive skamferet af glasskår fra andres festivitas.

Problemet omtalte B.T. søndag , hvor Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune oplyste, at man både lørdag og søndag havde fjernet skrald på kommunens arealer. En stor del af arealerne er dog ikke ejet af kommunen men derimod Grundejerforeningen Havnestad, der ikke har mulighed for at lukke af, fordi der skal være offentlig adgang jævnfør lokalplanen.

Som det ser ud nu, sørger Grundejerforeningen Havnestad for, at græsplænen på Islands Brygge bliver renset to gange ugentligt.

Tidligere har man under hedebølger. hvor området er særligt besøgt, forsøgt sig med at gøre det hver morgen, men inden middag kunne man gang på gang konstatere, at området atter flød med skrald, forklarer formand Lars Jepsen:

»Det er skruen uden ende.«

I år har Grundejerforeningen Havnestad sat en million kroner af til rengøring af græsområdet ud til Københavns Havn.

»Det er det, vi har fået budget til. Vi er en frivillig forening, der årligt har et budget på tre millioner, og det betyder også, at vi ikke kan ændre prioriteringen hver tredje dag,« forklarer Lars Jepsen og tilføjer:

»Desuden er et stykke af kajen ved at falde i vandet, og det skal vi også betale for. Her er sat ekstra 9,5 millioner af til projektet, som skal sørge for, at Brygge-broen ikke vælter i vandet.«

Penge, der altså er betalt af foreningens medlemmer.

Grundejerforeningen er med Lars Jepsens ord 'økonomisk spændt til bristepunktet', og derfor kan der ikke afsættes flere penge til at holde området rent. Han er heller ikke sikker på, at ekstra rengøring ville hjælpe.

Sådan så der ud på Islands Brygge søndag morgen. Foto: @laulaubaubau / Instragram Vis mere Sådan så der ud på Islands Brygge søndag morgen. Foto: @laulaubaubau / Instragram

»Problemet er folks opførsel. Hvis vi gjorde rent hver tredje time, ville der stadig være skrald. Det virker til, at jo mere vi rydder op, jo mere skrald er der. Det er et uløseligt problem, og jeg ved ikke, hvad vi skal stille op.«

Derfor efterlyser han hjælp.

»Jeg vil gerne række hånd ud til overborgmesteren (Frank Jensen (S), red.): Hvordan kan vi løse det? Er der en løsning, hvor vi kan adfærdsregulere? Vi kan jo ikke hente folks forældre hver gang.«

Lars Jepsen erkender blankt, at han ikke har forstand på byplanlægning. Men han mener, det må være muligt at indrette Islands Brygge på en måde, så problemet ikke opstår. Med ordensbekendtgørelser og lignende.

»Jeg er stålsat på, at vi skal finde løsning med relevante parter via dialog. Vi kan ikke betale os eller råbe os fra problemet.«

B.T. ville gerne have talt med overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen om problematikken.

Overborgmesteren er imidlertid gået på sommerferie og vil være væk frem til august, oplyser pressetjenesten hos kommunen. Han italesætter dog problematikken på Facebook:

Islands Brygges græsarealer ved kanalen var fyldt med skrald søndag morgen. Foto: @laulaubaubau / Instragram Vis mere Islands Brygges græsarealer ved kanalen var fyldt med skrald søndag morgen. Foto: @laulaubaubau / Instragram

'Det er svineri med alt det skrald, der efterlades i vores parker. Og her har vi alle et ansvar for at rydde pænt op efter os selv, men kommunens renhold skal selvfølgelig sørge for, at byen er pæn i sidste ende,' skriver han og henviser til, at det særligt er på de områder, der er ejet af grundejerforeninger, rengøringsindsatsen halter.

'Jeg har bedt min forvaltning tage det op med Teknik- og Miljøforvaltningen.'

Fra Teknik- og Miljøforvaltningens side lyder det, at man er opmærksom på problemerne, der opstår ved festlige forsamlinger på offentlige pladser.

Det har ikke været muligt at få et interview med enhedschef i Københavns Kommune Jakob Hjuler Tamsmark, som står for renhold i kommunen. I en skriftlig udtalelse lyder det:

'Vi står i en ekstraordinært svær situation i år på grund af de aflyste festivaler og lukkede værtshuse og klubber. Det skaber et stort og nogle steder urimeligt pres på byens rum, når festen i så høj grad rykker ud i gader og på pladser, men vi er opmærksomme på problemet og undersøger netop nu, om vi på tværs af vores forskellige forvaltninger kan gøre mere for at løse problemerne - herunder også problemer med affald efter festerne.'