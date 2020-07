Nu sker det igen.

Fot tre måneder siden chokerede det mange, da det kom frem, at de kinesiske sundhedsmyndigheder anbefalede naturmedicin fra vilde dyr mod coronavirus.

Der var tale om pulver lavet af bjørnegalde, som resulterer i stor lidelse hos bjørne, når det fremstilles.

Men i Kina er de slet ikke færdige med at bruge bjørnegalde som middel mod coronavirus.

En dyrelæge fra en dyrerettighedsorganisation undersøger en bjørn, der er blevet reddet fra en bjørnegaldefarm. Foto: Nhac NGUYEN

Tværtimod.

De kinesiske myndigheder har i løbet af juni måned opdateret landets officielle behandlingsplan i disse coronatider.

Her anbefales den traditionelle medicin, Tan Re Qing, der indeholder bjørnegalde, fortsat til behandling coronasmittede.

Det sker selvom den ingrediens, der kommer fra bjørnenes galde, godt kan fremstilles syntetisk og have præcis samme effekt, uden at bjørnene behøver at lide for det.

Sådan lyder vurderingen fra Anne Sofie Meilvang, der er biolog i Dyrenes Beskyttelse.

En bjørn, der er blevet reddet fra en bjørnegaldefabrik Foto: Nhac NGUYEN

»Brugen af bjørnegalde er dybt forkastelig, for selvom det muligvis har en effekt på visse typer sygdomme, kan den samme ingrediens nemt laves syntetisk,« siger hun til dyrenesbeskyttelse.dk.

»Når de kinesiske myndigheder anbefaler traditionel medicin, der fremstilles på bekostning af grov mishandling af vilde dyr, viser det desværre, at der stadig er meget lang vej igen for dyrenes velfærd. Det er virkelig trist og skal for alt i verdens stoppes,« siger Anne Sofie Meilang videre til hjemmesiden.

Umiddelbart er der ikke noget videnskabeligt belæg for, at galden skulle virke mod den nye coronavirius.

Og skulle den have en gavnlig effekt, bliver det aktive stof i galden også fremstillet syntetisk, så man ikke behøver udvinde det fra bjørne.

Bjørnegalde, der har været brugt som naturmedicin i Kina i århundreder. Foto: Nhac NGUYEN

Det er nemlig ekstremt pinefuldt for de brune og sorte bjørne, når galden skal fremskaffes, fortæller direktør i World Animal Protection Danmark, Gitte Buchhave.

»Bjørnene sidder hele deres liv indespærret i små bure på bjørnegaldefabrikker. De får jævnligt tappet deres galde, ved at store kanyler bliver stukket ind i deres galdeblærer eller gennem åbne sår i maven,« sagde hun 31. marts til B.T.

Også hun mener, at denne måde at tappe galde er meget smertefuld.

»Det er enormt smertefuldt for bjørnene,« lyder hendes klare vurdering.