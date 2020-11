Hvis '123456' eller '123456789' virker bekendte, så er det i virkeligheden ikke så godt.

For det er de to meste brugte adgangskoder til digitale tjenester – og de er samtidig utroligt lette at afsløre.

Det viser en liste over de meste brugte såkaldte passwords i 2020 fra Nordpass. Det er et firma, der hjælper med at administrere folks kodeord.

»De fleste af de kodeord kan blive hacket på mindre end et sekund,« siger Chad Hammond, der er sikkerhedsekspert fra Nordpass, i en pressemeddelelse.

Listen viser også, at opfindsomheden ikke er så stor, når der skal laves et kodeord. Der er således fem gengangere i top-10 i forhold til sidste år, mens syv af de 10 meste brugte passwords består af relativt forudsigelige talrækker.

Her kan du se listen over de mest brugte kodeord i år, ifølge Nordpass:

123456 123456789 picture1 password 12345678 111111 123123 12345 1234567890 senha 1234567

Der er dog endnu et problem med de mest benyttede kodeord herover. Altså ud over at de er meget brugte og lette af hacke (nærmest alle dem, der optræder på top-10 kan brydes på et sekund, hvis en hacker sætter et program til at bryde koderne):

»De er allerede blevet eksponeret i tidligere tilfælde af brud på datasikkerheden,« siger Chad Hammond fra Nordpass.

Lav et sikkert kodeord Nordpass giver her nogle gode råd til at skabe et mere sikkert password: Der skal være mindst 12 tegn – og både store og små bogstaver, tal og andre symboler. Smid eventuelt tilfældige bogstaver ind midt i det hele.

Lav aldrig et kodeord baseret på personlige oplysninger som fødselsdato osv.

Brug ikke de samme kodeord til flere kontier.

Lav dine kodeord om hver tredje måned.

Brug tofaktor-godkendelse, hvis det er muligt.

Eksempelvis er det mest brugte kodeord, '123456', blevet afsløret 23.597.311 gange. Ja, det er mere end 23 millioner gange. Nummer to på listen, '123456789', er blevet afsløret næsten otte millioner gange. De to kodeord er samtidig blevet brugt henholdsvis lige over 2.543.286 og 961.435 gange.

I forbindelse med undersøgelsen har Nordpass undersøgt 275.699.516 kodeord.