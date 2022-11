Lyt til artiklen

Du kan lige nu være en af dem, som står uden vand.

For frem til senest 23.50 er der hundredvis af borgere i Vejle, som står uden vand i hanen.

Det skriver TREFOR Driftovervågning på Twitter.

Til B.T. bekræfter pressechef Anya Palm, at det er et brud på en ventil, som er årsagen til, at mange kunder står uden vand.

»Det viser sig, at det er noget arbejde, som vi har planlagt, hvor man har fundet ud af, at det er nogle ventilerne som den er gal med. Altså et brud i en ventilbrønd.«

I alt er 568 kunder blevet afbrudt.

'Montører er på stedet og de berørte kunder er varslet Vi beklager generne ved afbrydelsen,' skriver TREFOR yderligere på Twitter.

B.T. følger udviklingen.