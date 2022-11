Lyt til artiklen

Det plejer at være kutyme at tage et godt, varmt bad, når man har svedt igennem til håndbold, badminton eller gymnastik i den lokale idrætshal.

Men med de stigende energipriser er plejer død.

I hvert fald i Tønder Kommune.

Her har kommunalbestyrelsen nemlig besluttet at lukke for det varme vand i kommunes idræts- og multihaller.

Fra og med onsdag 16. november kommer der kun koldt vand ud af bruserne i de kommunale idrætshaller, skriver jp.dk.

Samtidig sænkes vandtemperaturen til 26 grader i den lokale svømmehal.

Beslutningen møder stor modstand i det lokale foreningsliv.

»Det er bestemt ikke befordrende for idrætslivet, hvis der lukkes for det varme vand. Vi vil meget nødigt have, at dem, der bruger omklædningsfaciliteterne, ikke kan komme i bad bagefter, så selvfølgelig mener vi, at der bør komme varmt vand ud af bruserne,« siger Andreas Jung, der er formand i den lokale volleyballklub TSV-75, til jp.dk.

Jørgen Popp Petersen, der er formand for økonomiudvalget og borgmester i Tønder Kommune, fortæller, at kommunen har truffet beslutningen for at spare penge og for at passe på energiforsyningen i kommunen.

Også Odsherred Kommune har haft planer om at lukke for det varme vand.

Her blev forslaget dog puttet tilbage i skuffen efter kraftigt modstand fra det lokale foreningsliv.