Det er vigtigt, at sundhedspersonale vaccineres, men ældre og sårbare har højeste prioritet, siger direktør.

Sundhedsstyrelsen kommer ikke til at ændre på den prioriterede vaccineplan for covid-19, som den har lavet.

Det siger direktør Søren Brostrøm.

Planen består af 12 prioriterede grupper. De ældste danskere, plejehjemsbeboere og sårbare ældre står øverst på listen. Sundhedspersonale er på en fjerdeplads.

Sygehusdirektører opfordrer ellers Sundhedsstyrelsen til at rykke læger og plejepersonale længere frem i køen, fordi de frygter, at den britiske variant af coronavirusset kan få sundhedsvæsenet til at bryde sammen.

Men det afviser Søren Brostrøm.

- Vi er selvfølgelig bekymrede for sygehusbelastningen og sundhedspersonalet. Det er der ingen tvivl om. Derfor har vi også prioriteret sundhedspersonalet på en fjerdeplads ud af 12. Men de står ikke forrest, siger han.

- Så vi kommer ikke til at ændre på prioriteringsrækkefølgen.

102.092 danskere har indtil videre modtaget første vaccinedosis. Alle beboere på landets plejehjem, der ønsker vaccine, har modtaget første stik.

Sideløbende fortsætter regionerne med at give første vaccinestik til sårbare borgere og personer over 65 år, der får hjemmepleje og praktisk hjælp.

Men også flere sundhedsansatte har fået et vaccinestik allerede.

- Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men et spørgsmål om både og.

- Vi er i gang med at vaccinere frontpersonalet, og der er faktisk pænt mange sundhedsansatte, der allerede har fået første dosis, siger Søren Brostrøm.

Han slår fast, at det er vigtigt at få vaccineret sundhedspersonalet, men at de ældste danskere og sårbare er højest prioriteret.

- Hovedformålet med vaccinationsprogrammet er at forebygge sygdom og død. Det er derfor, at de allerældste og sårbare i vores samfund står forrest - også foran sygehuspersonale.

- Hvis sundhedspersonalet skal rykkes endnu længere frem i køen, vil det betyde, at mange af de ældre og sårbare, der endnu ikke er blevet vaccineret, skal vente endnu længere, siger Brostrøm.

Den første vaccine mod coronavirus blev givet i Danmark den 27. december. Der vaccineres lige nu med vaccine fra selskaberne BioNTech og Pfizer.

Denne vaccine skal gives ad to omgange med tre til seks ugers mellemrum.

I den kommende uge ventes en coronavaccine fra selskabet Moderna at ankommet til Danmark. Den blev tidligere på ugen godkendt af EU.

/ritzau/