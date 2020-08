Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bruge mundbind skal ikke tolkes som en åbning til at skabe yderligere trængsel i den kollektive trafik.

Sådan lyder det i en skriftlig kommentar fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til Ingeniøren, efter at DSB i dag droppede pladsbilletkravet og åbnede for stående passagerer med henvisning til anbefalingen.

Det skriver Ingeniøren.

»Vores nye anbefaling om mundbind ved trængsel i den kollektive trafik skal ses som et supplement – et ekstra lag af sikkerhed – men skal ikke være en erstatning for andre tiltag, der skal begrænse trængsel, så der kan holdes afstand i den kollektive trafik,« påpeger Søren Brostrøm.

Han tilføjer, at han forventer at transportørerne gør hvad de kan for at forebygge, at der bliver overfyldt. Om det kan lade sig gøre uden pladsbilletter, er op til DSB.

»Men hvis det kan forebygges, særligt i en situation med stigende smittetryk, så skal vi gøre, hvad der er muligt for for eksempel at undgå, at man skal stå op i fjerntog. Det er ikke meningen med anbefalingen om brug af mundbind, at vi skal rykke tættere sammen, tværtimod,« understreger Søren Brostrøm.

DSB har dagen igennem henvist til netop Sundhedsstyrelsens anbefaling om mundbind i myldretiden som årsag til, at man kan tage flere passagerer med.