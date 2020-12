Om få dage kan vi sandsynligvis begynde at vaccinere de første danskere mod coronavirus – men det betyder ikke, at vi kan ånde lettet op.

Vejen tilbage mod den hverdag, vi kendte fra før coronaepidemien, bliver lang og snørklet.

Sådan lyder budskabet fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i et interview med TV 2.

Han kalder det 'helt fantastisk', at vaccinen nu snart kommer, men slår fast, at vi danskere stadig skal holde fast i de ting, vi ved beskytter mod coronasmitte.

Så håndsprit, social distance, mundbind og små sociale bobler er kommet for at blive – i hvert fald en rum tid endnu. Hvornår vi kan begynde at lette på restriktionerne, tør Søren Brostrøm ikke spå om.

Til gengæld har han et ganske opløftende bud på, hvornår vi kan begynde at se en positiv effekt af vaccinationerne.

»Hvis vi kommer ud og vaccinerer risikogrupperne allerede i løbet af januar, så kan det være, at vi måske allerede i februar kan se, at kurverne for sygdom og død begynder at knække,« siger Søren Brostrøm til TV 2.

Et ekstraordinært møde på mandag bliver helt afgørende for, hvornår massevaccineringen af danskerne kan gå i gang.

På mødet skal en ekspertkomité under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurdere, om coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech kan godkendes til brug af EU's medlemslande.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det forventes, at der bliver givet grønt lys – og i så fald vil vi senest gå i gang med at vaccinere den 27. december, som er den dato EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen har sat som startskuddet for vaccinationerne i hele EU.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har dog tænkt sig at vaccinere så hurtigt som overhovedet muligt, efter at godkendelsen er i hus.

»Det flytter sig ekstremt hurtigt. Vi håber på en godkendelse indenfor ganske få dage, og hvis alt går vel, er vi i gang med vaccinere ganske kort derefter. Sikke en afslutning på det allersværeste år for Danmark siden anden verdenskrig, siger hun til TV 2.

Mette Frederiksen offentliggjorde på et pressemøde onsdag, at Danmark lukker endnu mere ned på grund af den udbredte smitte i samfundet.

Efter jul bliver der tale om en 'reel nedlukning', sagde Mette Frederiksen på pressemødet onsdag aften.

Torsdag blev der i de offentlige PCR-test registreret 4.034 nye coronasmittede – det højeste smitteantal, der er er målt på et døgn under hele pandemien.

