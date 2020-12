Den danske corona-model er nu nået hele vejen til udlandet. Her bliver vi rost for at lystre opfordringerne fra regeringen, handle hurtigt på smitten og have et effektivt testsystem.

Torsdag har CNN London nemlig et indslag om corona i Danmark, fordi det på samme dag er blevet besluttet, at yderligere 31 kommuner skulle lukkes ned.

Det er i den sammenhæng, at Danmarks i øjeblikket nok mest kendte mand Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, får sit internationale tv-øjeblik.

Under indsalget fortæller speakeren en række fakta omkring situationen i Danmark. Blandt andet at restauranter, museer og biografer nu er lukket ned i flere kommuner, så 80 procent af landet er under nedlukning.

Speakeren fortæller også, at Danmark i marts var et af de første lande til at lukke ned, men i april et af de første til at åbne igen for blandt andet institutionerne.

Og så kommer Brostrøm på banen:

»Da vi blev ramt af pandemien, var vi meget hurtige til at reagere, og det samme gjorde regeringen og politikerne. Man kan se, at mange lande, som har handlet sent, da pandemien kom, har stået med en meget større corona-udfordring,« siger Søren Brostrøm til CNN London.

Herefter fortæller speakeren, at Danmark er et af de mest succesfulde lande i Europa ift. at holde coronasmitten nede. Fra september til november har vi holdt dødstallet på et minimum – selvom der næsten ingen restriktioner har været.

»Vi skal finde balancen mellem hvilke restriktioner ift. menneskelig adfærd, vi skal kigge efter, for at kunne kontrollere epidemien i Danmark, og jeg tror, vi har fundet en god balance i det her land,« afslutter Søren Brostrøm.