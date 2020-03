Sundhedsstyrelsens direktør har klippet sig selv, men betalt sin frisør. Han opfordrer til at støtte frisører.

Landets frisører holder lukket, imens coronavirusset har gjort sit indtog i Danmark.

Derfor må man givetvis selv ty til saksen, hvis man vil klippes. Det har Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i hvert fald gjort.

Han har nemlig klippet sig selv, og alligevel overført et beløb på MobilePay til sin frisør, der holder lukket som følge af regeringens tiltag mod coronavirus.

- Har klippet mig selv med maskine, blevet skævt i nakken. Har dårlig samvittighed i forhold til min frisør Alaa-Eddine, som har lukket forretning, men får bøvl med skæve frisurer når han åbner igen.

- Så jeg har sendt ham MobilePay, med det jeg plejer at betale ham. #støtdinfrisør, skriver Søren Brostrøm på Twitter, hvor han også har vedhæftet et billede af resultatet.

I de seneste uger har erhvervslivet råbt på hjælp - både i form af hjælpepakker, men også støtte fra kunderne, da mange butikker og erhvervsdrivende er økonomisk presset.

Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv, bifalder Søren Brostrøms opfordring, der imødekommer mange forretningsdrivendes nødråb.

- Det er enormt sympatisk, det Brostrøm foreslår. At man holder kontakten ved lige og bruger de penge, der skal til, for at de stadig har en forretning i forhold til detailhandlen, sin frisør eller der hvor man køber sit tøj, siger Brian Mikkelsen.

Han er tilfreds med de foreløbige hjælpepakker fra politisk side, men han efterlyser også udvidede tiltag til blandt andet de mindre, selvstændige erhvervsdrivende.

- Alt det, der kan komme ud over de hjælpepakker, som vi synes er fornuftige, vil hjælpe de små selvstændige rigtig meget.

- Vi har brug for de små selvstændige i Danmark. Det er ikke bare frisører, det er også herretøjsforretninger og andre selvstændige, der er en del af vores kultur i Danmark. De fleste virksomheder er små, og det er vigtigt, vi alle bakker op om dem, siger Brian Mikkelsen.

Forskellige kampagner har den seneste tid opfordret til, at man alligevel betaler for eksempelvis koncerter, der er aflyst eller et medlemskab i et fitnesscenter, man ikke kan bruge.

Den delvise lukning af Danmark fortsætter indtil videre til 13. april.

Lørdag skrev Mette Frederiksen på Facebook, at hun hverken tror eller håber, at Danmark vil være lukket i flere måneder.

Søndag deltog hun i et videomøde med fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og store danske virksomheder, hvor man blandt andet drøftede mulighederne for at åbne samfundet igen.

/ritzau/