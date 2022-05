Søren Brostrøm får alligevel ikke topjob hos WHO.

Sådan lyder det fra Sundhedsministeriet onsdag formiddag ifølge Sundhedsmonitor.

Af en mail til mediet fremgår det således, at der tilsyneladende nu er opbakning til en anden kandidat end Sundhedsstyrelsens nuværende direktør.

Tidligere onsdag tegnede alt ellers på, at situationen skulle være det stik modsatte: Her lød det, at Søren Brostrøm skulle være på vej til at blive formand for WHOs globale bestyrelse.

Opdateres ...