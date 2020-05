Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm erkender, at han og Danmarks øverste sundhedsmyndighed ikke har været klar nok omkring sin teststrategi.

Han lover bedring meget snart.

»Tydelig kommunikation om teststrategien er vi generelt ikke lykkedes godt nok med. Det går helt tilbage til februar og marts, og jeg kan kun tage ansvar for min egen del. Har vi været skarpe nok i vores retningslinjer og kommunikation? Nej, det har vi ikke, og det vil vi forsøge at gøre bedre fremadrettet«, siger han i et interview med Politiken.

For tre uger siden udsendte Sundhedsstyrelsen en ny retningslinje, der skal sikre op mod 42.000 daglige coronatests.

Det skal ske i de meget omtalte hvide telte, der er rejst flere steder i landet - det såkaldte Testcenter Danmark.

»Vi har arbejdet benhårdt på at øge testkapaciteten, siden coronavirus begyndte at sprede sig i Danmark. Nu har vi fået opbygget kapacitet, og den skal vi udnytte til fulde,« sagde sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) ved den lejlighed ifølge Ritzau.

Men regeringen har ikke siden fortalt om testindsatsen, mens forhandlingerne om genåbningen af Danmark har stået på, skriver Politiken.

Søren Brostrøm har kun givet ét interview om teststrategien, skriver avisen.

Han lover nu ‘mere afklaring i denne uge.’

Direktøren for Sundhedsstyrelsen forklarer, at en del af forvirringen om tests skyldes, at flere aktører skal afklare, hvem der gør hvad - eksempelvis kontaktopsporing.

Genåbningen af Danmark er blandt andet baseret på en offensiv teststrategi med smitteopsporing og isolation af smittede.

Der gennemføres repræsentativ testning af befolkningen i faste tidsintervaller og ud fra en klar plan, har Statsministeriet oplyst.