Fra første eller anden uge af februar burde Sundhedsstyrelsen have skiftet strategi og testet bredt.

Hvor mange skal testes for coronavirus? Og hvorfor tester Danmark ikke flere?

De spørgsmål har været omdrejningspunkt for en diskussion om de danske sundhedsmyndigheders strategi for bekæmpelsen af coronavirus.

På et pressemøde fredag erkender Sundhedsstyrelsen direktør Søren Brostrøm, at de danske sundhedsmyndigheder i starten af februar skulle have skiftet strategi og testet meget bredere.

/ritzau/