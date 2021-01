29-årige Yamma Ahamadzai kørte hver dag 150 kilometer hen til sit arbejde på bostedet Ørbækskilde, hvor han som socialpædagog passede på beboerne med psykiske lidelser.

Onsdag 30. december blev den sidste dag, han kørte turen.

For selv samme beboere, som Yamma Ahamadzai viede sit liv til at passe på, endte med at tage livet af ham.

En 19-årig beboer fra Ørbækskilde på Riisvej i Fårevejle er anholdt sigtet for at have stukket Yamma Ahamadzai ihjel.

Sohrab Ahamadzai måtte onsdag sige farvel til sin fire år ældre bror, der mistede sit liv, fordi han passede sit arbejde på et bosted. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Sohrab Ahamadzai måtte onsdag sige farvel til sin fire år ældre bror, der mistede sit liv, fordi han passede sit arbejde på et bosted. Foto: PRIVATFOTO

»Jeg havde aldrig i mit liv forestillet mig, at det her kunne ske,« lyder det fra lillebroren, 25-årige Sohrab Ahamadzai.

Der bliver helt stille.

»Jeg er målløs,« siger Sohrab Ahamadzai, der stadig forsøger at forstå, at hans bror er væk for altid. Ligesom resten af familien bestående af tre brødre, en søster, en mor og en far, også har svært ved at tage det skete ind.

»Der kom to betjente forbi os onsdag aften. Det var kun min far, der var hjemme. De sagde, ‘din søn er død’. Og det kunne han ikke forstå, for han havde jo lige talt med ham dagen inden, og Yamma skulle komme forbi og holde nytår med os,« siger Sohrab Ahamadzai.

Yamma Ahamadzai sammen med sin far, der onsdag modtog den værste nyhed, man kan få som forælder. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Yamma Ahamadzai sammen med sin far, der onsdag modtog den værste nyhed, man kan få som forælder. Foto: PRIVATFOTO

Da han selv fik beskeden om sin brors død, sad han i en bil med resten af familien, og de vendte hurtigt hjem, hvor betjentene forsøgte at forklare, hvad der var sket:

»Vi vidste ikke, hvad vi skulle stille op. Vi er fuldstændig ødelagte.«

To dage efter drabet, fik familien lov til at komme ud på Rigshospitalet for at se liget af deres bror og søn.

Sohrab Ahamadzai beskriver i detaljer, hvordan det lignede, at hans brors krop var blevet tortureret.

»Det var forfærdeligt at se. Jeg var ved at rive mig selv i småstykker, da jeg så ham,« siger lillebroren.

Yamma Ahamadzai havde flere gange, inden han mistede sit liv, forsøgt at råbe op, fortæller broren.

»Min bror har fortalt mig for en uge siden, da han var på besøg hos os her i Aarhus, at han følte sig utryg på arbejdet,« siger Sohrab Ahamadzai og fortsætter:

»Han fortalte, at der var en ung dreng, der havde truet ham, og som han havde haft nogle konflikter med.«

Yamma Ahamadzai efterlader en familie i dyb sorg og med en masse spørgsmål. Hvordan kunne det ske? Vis mere Yamma Ahamadzai efterlader en familie i dyb sorg og med en masse spørgsmål. Hvordan kunne det ske?

Men hvordan kunne det gå så vidt, at hans bror blev slået ihjel? Ifølge Sohrab Ahamadzai har det været umuligt at få noget at vide fra bostedet Ørbækskilde.

»Jeg leder efter svar. Jeg har ringet til bostedet, jeg har ringet til politiet, jeg har ringet til alle mulige. Der er ikke nogen, der fortæller mig noget som helst.«

Der er nemlig mange ting, Sohrab Ahamadzai og resten af familien har svært ved at forstå, siger han.

»Min bror arbejder på Riisvej nummer 18, og han er blevet fundet død på Riisvej nummer 11. Det vil sige, at der 850 meters afstand. Hvordan er min bror kommet derhen?«

Ifølge politiet skulle overfaldet være sket ude foran bostedet, og Yamma Ahamadzai skulle være fundet på vejen. Hvor på vejen fremgår det ikke.

Men bare det, at det har kunnet foregå på vejen, undrer også lillebroren;

»Der er seks-syv huse omkring. Hvordan kan det være, at der ikke er en eneste beboer, der har set noget eller hørt noget? Det undrer mig utrolig meget. Jeg har så mange spørgsmål.«

B.T. har forsøgt at få fat på forstanderen fra Ørbækskilde – men uden held.

Enormt mange spørgsmål rejser sig efter mordet på 29-årige Yamma Ahamadzai.

B.T. vil det kommende stykke tid dykke helt ned i sagen og forsøge at finde svar på dem.