Udtrykket 'på et hængende hår' fik sin stærkeste betydning, da en lastbilchauffør bremsede hårdt op blot ganske få meter, inden Morandi-broen i Italien kollapsede foran ham. Chefen til den 37-årige lastbilchauffør udtaler til den norske avis VG, at føreren ikke har lyst til at udtale sig til pressen, da han stadig er i chok, mens chefen videregiver hans ord:

»Føreren fortalte os, at han så vejen falde sammen, mens bilerne forsvandt foran ham. Da lastbilen stoppede løb han straks tilbage til tunnelen, hvor han kom kørende fra,« siger chaufførens chef Giovanni D'Alessandro, der er direktør for supermarkedskæden Basko til VG.

Ifølge de italienske myndigheder er mindst 37 personer blevet dræbt ved motorvejens kollaps tirsdag formiddag ved 11.30-tiden, hvor også en snes mennesker meldes alvorligt tilskadekomne. Ifølge lokale medier er mange af de kvæstede blevet indlagt med brækkede lemmer.

Men midt i den kæmpemæssige tragedie udgør den 37-årige lastbilchauffør en mirakelfortælling.

Få meter adskilte denne lastbil fra også at styrte i døden, da motorvejsbroen styrtede sammen. Foto: STEFANO RELLANDINI Vis mere Få meter adskilte denne lastbil fra også at styrte i døden, da motorvejsbroen styrtede sammen. Foto: STEFANO RELLANDINI

Den 37-årige familiemand var på vej hjem fra arbejde efter at have leveret varer til flere butikker i den vestlige del af Rivieraen i Italien.

»Truckens fører er ikke fysisk skadet, men han er i chok. Det er forståeligt nok, når han har set en ulykke på nær hånd, hvor han ikke kunne bryde ind,« siger chaufførens chef Giovanni D'Alessandro.

Det var en 80 meter lang del af broen, som kollapsede og faldt 45 meter ned i industriområdet nedenfor. Ifølge det italienske civile forsvar var der op til 35 biler og mindst tre lastbiler på broen Morandi, da den kollapsede.

Op mod 35 biler og tre store lastbilstog befandt sig ifølge de italienske myndigheder på den firsporede motorvejsbro i Genova, da omkring 200 meter af den 1,2 km lange bro pludselig styrtede til jorden fra 45 meters højde. Foto: STEFANO RELLANDINI Vis mere Op mod 35 biler og tre store lastbilstog befandt sig ifølge de italienske myndigheder på den firsporede motorvejsbro i Genova, da omkring 200 meter af den 1,2 km lange bro pludselig styrtede til jorden fra 45 meters højde. Foto: STEFANO RELLANDINI

Redningsarbejdere fra det italienske beredskab. Foto: Luca Zennaro Vis mere Redningsarbejdere fra det italienske beredskab. Foto: Luca Zennaro

Den italienske indenrigsminister Matteo Salvine sagde få timer efter broens kollaps, at enhver der måtte være ansvarlig for katastrofen, vil blive draget til ansvar.



