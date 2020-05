Martin Retov har både været spiller, ungdomstræner og cheftræner i Brøndby IF, hvor han nu er assistenttræner. Tirsdag den 5. maj fylder Brøndby-drengen 40 år.

Egentlig interesserede han sig ikke specielt meget for fodbold, da han var barn.

Men da han først begyndte at spille som niårig, og vennerne tog ham med ud og se superligakampe, var det hurtigt Brøndby, han forelskede sig i.

Det har hængt fast, og Martin Retov, der tirsdag den 5. maj fylder 40 år, kan både skrive Brøndby-spiller, -ungdomstræner, -assistenttræner og -cheftræner på cv'et.

- Brøndby betyder virkelig meget. Det har været med den klub, jeg har haft de bedste oplevelser som spiller og træner. Det er en dejlig klub med de rigtige værdier, og det tiltaler mig hver morgen at stå op og arbejde for dem, siger han.

Derfor var det også en stolt og glad assistenttræner, der i februar sidste år blev forfremmet til midlertidig cheftræner for superligaholdet, da Alexander Zorniger fik en fyreseddel.

Retov lagde ikke skjul på, at han håbede, at stillingen blev permanent, men efter sæsonen måtte han overlade posten til Niels Frederiksen.

Selv om Retov måtte tage en trin ned ad stigen og tilbage som assistenttræner, var han ikke skuffet.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har ambitioner om at blive så dygtig, som jeg overhovedet kan, og et cheftrænerjob i Brøndby er en af de største stillinger, du kan have i fodboldverdenen i Danmark. Så det er selvfølgelig noget, jeg stræber efter.

- Men jeg plejer også at sige, at man skal kravle, før man kan gå. Selv om jeg er overbevist om, at jeg nok skulle have klaret den, hvis de havde peget på mig, så kan jeg også se fornuften i stadig at uddanne mig under andre.

- Forhåbentligt får jeg på et eller andet tidspunkt - om det bliver i Brøndby eller et andet sted - muligheden for at blive cheftræner igen, siger Retov.

På den længere bane har han ambitioner om en dag at ende som sportsdirektør.

Som aktiv spiller begyndte Retov først på eliteniveau, da han var omkring 16 år. Derfra gik det stærkt.

Han kom på førsteholdet i Køge Boldklub, og i 2002 blev han solgt til Brøndby, hvor han i sine seks år i klubben både blev dansk mester og pokalmester.

Derfra gik turen til udlandet, hvor Retov fik kontrakt med tyske Hansa Rostock, som spillede i den næstbedste række. Den aktive karriere sluttede i AC Horsens i 2015.

Retov fik debut på det danske A-landshold i 2004 i en venskabskamp mod Skotland.

Derefter gik der fire år, før han igen kunne trække den rød-hvide trøje over hovedet. I alt blev det til seks kampe for landsholdet.

Coronapandemien har betydet, at Retov måtte droppe en planlagt fødselsdagsfest for venner og familie. Men i stedet ser han frem til at fejre 40-årsdagen med sin kone og to piger på ni og otte år.

