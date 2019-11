»Der er tale om en fejl«.

Sådan lyder det fra direktør for kultur, miljø og erhverv, Stig Werner Isaksen, til Jydske Vestkysten.

Udtalelsen kommer i kølvandet på en hændelse, hvor Aabenraa Kommune er kommet til at reparere en privat bro, som de har haft registreret forkert i deres system

Efter fejlen er gået op for kommunen, har de dog tilkendegivet, at de 'selv hænger på regningen'.

Det er brødrene Egon og Gerhart Rasmussen, der til dagligt driver landbrug sammen på grænsen mellem Aabenraa og Tønder kommune, som har fået glæde af den nye skattebetalte bro til 700.000 kr.

Brødrenes onkel og siden dem selv har i 10 år ejet den mindre bro, der går over Gammelå.

Egon og Gerhart Rasmussen gjorde ikke indsigelser, da kommunen gik i gang med at rive broen ned og efterfølgende opføre en ny af slagsen samme sted. For det var jo dejligt at få en ny bro, som brødrene selv formulerer det.



Bommerten i Aabenraa Kommune er kommet frem ganske kort tid efter, at Vejen Kommune har været involveret i en lignende sag.

Her var det ligeledes en landmand, der ud af det blå fik en bro fornyet. Denne bro kostede 400.000 kroner.